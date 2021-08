Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a precizat duminică, 29 august, că s-a reușit, în sfârșit, reducerea aproape la jumătate a valorii contractului pentru salubrizare, mai exact de la 240 de milioane de lei anual, la 125 de milioane de lei.



Edilul este de părere că în ultimele mandate, liniștea primarilor a fost asigurată cu ajutorul finanțării din banii sectorului a anumitor "politicieni, jurnaliști sau funcționari publici".

Ads

"Vreau să vă spun că după primele luni de când am preluat conducerea Primăriei Sector 1 plătim 125 milioane de lei anual pentru serviciul de salubrizare și nu 240 milioane de lei așa cum dorea compania respectivă (pentru cine a uitat, compania de salubrizare a înaintat primăriei la începutul anului o estimare de buget de 240 de milioane de lei, adică un tarif de 20 de milioane de lei pe lună). Este o diferență?

De ce n-au făcut primarii dinaintea mea toate aceste demersuri? Și să nu uităm că nici n-am preluat bine mandatul anul trecut și ne-au lăsat gunoiul pe străzi ca să ne demonstreze cine conduce de fapt primăria. Deci cine a început toată această mizerie și acest șantaj?! Posibil că așa au condus unii primăria în ultimii 13 ani. Liniștea fiind cumpărată scump din banii cetățenilor, iar curățenia fiind fictivă. Să mă fac și eu că nu văd acest jaf? Nici vorbă. Cu riscul să pierd susținerea multor cetățeni. Este asta isterie? Este circ și scandal că nu mai primesc anumiți politicieni, jurnaliști sau funcționari publicii bani nemunciți de la locuitorii sectorului? Merită sau nu? Judecați voi asta", a scris Clotilde Armand duminică seară pe pagina sa de Facebook.

"Cât despre "pactul meu cu Mafia" sau alte trăsnăi aruncate prin spațiul public... am să vă spun că eu am făcut un singur pact: am jurat să fac tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele cetățenilor. Iar acest aspect nu se face la televiziunile unor infractori, nu se realizează mimând reforme pe Facebook. Îmi doresc să înțelegeți că noi am reparat în câteva luni de când suntem în primărie ceea ce alții n-au făcut în 30 de ani.

Îmi doresc să realizăm că "a furat, dar a și făcut!" - nu este soluția.

PS: De ce nu putea să accepte compania de salubrizare de la început 125 de milioane de lei și să nu mai lase gunoiul voit pe străzi - cum spune legea salubrizării? Nu știm. Ne va spune instanța. Eu cred că trebuie să investim acolo unde trebuie și să dezvoltăm sectorul cu banii salvați. Oricum, mulțumesc criticilor mei pentru observații și sfaturi (chiar dacă unele sunt de o rea credință debordantă). Să știți că nu am renunțat o singură clipă la rezilierea contractului cu compania aceasta de salubrizare adusă de niște băieți deștepți să distrugă sectorul pe 25 de ani. Dimpotrivă. Urmăm toți pașii legali și juridici așa cum am tot spus", a continuat edilul.