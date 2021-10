Clotilde Armand s-a adresat conducerii PNL cu duritate: „USL ucide. La propriu. Fără nicio exagerare”

Primarul Sectorului 1 a criticat dur comportamentul consilierilor PNL din forul legislativ local.

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand afirmă că ”USL ucide”, după ce consilierii PSD şi PNL au respins proiectul de rectificare bugetară, edilul susţinând că din acest motiv nu poate fi plătit personalul de la centrul de vaccinare de la Romexpo, nu pot fi achiziţionate produse sanitare pentru şcoli şi nu pot fi alocate fonduri pentru investiţii la Spitalul de Urgenţă ’’Floreasca’’ şi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ’’Grigore Alexandrescu’’ – spital suport pentru pacienţii bolnavi de COVID-19.

Ads

”USL ucide. La propriu. Fără nici o exagerare. Astăzi a avut loc a 5-a şedinţă de Consiliu Local. Pe ordinea de zi a fost supus votului un singur proiect de hotărâre: rectificarea bugetară. Proiectul a fost respins de PNL şi PSD, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Ea îşi prezintă argumentele în favoarea afirmaţiei conform căreia ”USL ucide”:

- Rectificarea bugetară este necesară pentru că nu mai sunt bani de funcţionare şi pentru personalul medical de la cel mai mare centru de vaccinare din România deschis la Complexul Romexpo;

- Situaţia este critică şi la nivelul unităţilor de învăţământ din Sectorul 1.

”Avem nevoie de rectificarea bugetară pentru a asigura desfăşurarea orelor în condiţii de siguranţă sanitară (dezinfectanţi, măşti, materiale de curăţenie, servicii de nebulizare etc), precum şi pentru achiziţia de dispozitive necesare cadrelor didactice pentru desfăşurarea cursurilor online: laptopuri, scannere, tablete grafice, monitoare, licenţe pentru programe informatice şi alte echipamente IT. În plus, unde este cazul, am aprobat toate solicitările făcute de directorii de şcoli şi grădiniţe pentru achiziţia de boilere şi sisteme de încălzire, mobilier, sisteme antiefracţie sau de detecţie incendiu, instrumente muzicale pentru Colegiul ’’George Enescu’’ şi echipamente pentru sălile de sport. Sunt investiţii esenţiale în viitorul copiilor noştri”, susţine primarul sectorului 1.

- În ultimele 24 de ore (duminică) s-au raportat 261 de decese din cauza virusului COVID-19 şi o delegaţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii vine în România să înţeleagă de ce avem o vaccinare aşa de redusă.

”I-aş invita la Primăria Sectorului 1 să le explic de ce, să le spun cum politicul pune în pericol sănătatea cetăţenilor”, afirmă Clotilde Armand.

Ea susţine că ”tot din cauza acestor consilieri inconştienţi” nu vor putea fi alocate fonduri pentru investiţii la Spitalul de Urgenţă ’’Floreasca’’ şi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ’’Grigore Alexandrescu’’ – spital suport pentru pacienţii bolnavi de COVID-19.

”Medicii sunt disperaţi şi extenuaţi de numărul mare de bolnavi, la terapie intensivă nu mai sunt locuri pentru că valul 4 al pandemiei cu COVID-19 este tot mai agresiv. Oamenii nevinovaţi sunt nevoiţi să plătească scump cu sănătatea şi viaţa lor pentru orgoliul politic al unor personaje sinistre. PS: PNL şi PSD nu a găsit timp să voteze şi să fie responsabili. Pentru că nu-i interesează. Îi interesează altceva. PNL şi PSD au dezbătut astăzi despre cum să plătim mai repede facturile neachitate de Tudorache către compania Romprest. Aşa se răzbună USL Sector 1. Pe sănătatea şi banii noştri”, conchide Clotilde Armand.

Ads

Anterior, consilierii liberali de la Primăria Sectorului 1 s-au declarat dispuşi să voteze rectificarea bugetară propusă de prmarul Clotilde Armand, ”când vor înceta abuzurile de putere în primărie”. ”Este revoltător că bucureştenii din Sectorul 1 plătesc în fiecare zi pentru aroganţa unui primar care se crede şef al tuturor”, afirmă ei.