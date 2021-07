Clotilde Armand dezvaluie ce televiziuni au primit de la fosta administratie PSD peste 120.000 de euro, bani publici, pentru promovarea unui spital inexistent

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat joi, 1 iulie, noi sume pe care televiziunile de stiri le-au incasat de la fostul primar PSD, Daniel Tudorache, pentru a promova un spital care nu exista.



Antena 1, B1 TV si RTV au incasat in total aproximativ 125.000 de euro (625.000 de lei) pentru difuzarea in perioada de "prime time" a unui clip publicitar comandat de fosta administratie condusa de Daniel Tudorache.

"Mai jos vedeti banii cheltuiti de fosta administratie pentru un singur spot publicitar. S-a terminat cu risipa banilor publici catre televiziunile controlate de securisti dovediti sau fugari infractori. Cu banii acestia noi preferam sa construim scoli si spitale.

Sa nu uitam:

Alti bani cheltuiti pentru promovarea mincinoasa a "spitalului" care nu exista au mers catre:

- B1 TV: 100.050 euro pentru 667 spoturi;

- Romania TV: 70.000 euro pentru 75 spoturi;

- Digi 24: 70.000 euro pentru 75 spoturi;

- Luju.ro: 50.000 euro;

- Luis Lazarus Live: 30.000 euro".







Inca de acum un an, Clotilde Armand sesiza CNA in cazul unei reclame electorala realizata de Primaria Sectorului 1, difuzata de mai multe televiziuni, in care era prezentata ca realizare a primarului PSD, Daniel Tudorache, un spital "construit" care exista doar pe hartie.

Era vorba despre o simulare 3D care era prezentata drept un spital nou.

"Va spuneam ieri de clipul fals al Spitalului neconstruit din Sectorul 1 si promovat de administratia PSD pe la televiziuni din banii cetatenilor. Priviti si voi despre ce este vorba.

In acest clip este prezentata o simulare 3D drept un spital nou construit. Este rusinos din partea celor care aleg sa difuzeze astfel de materiale de propaganda lipsite de adevar.

Dle primar, va solicit sa spuneti cati bani ati cheltuit din taxele si impozitele cetatenilor pentru realizarea si promovarea acestui clip electoral fals. Va anunt ca voi depune plangere la CNA pentru aceasta reclama mincinoasa. Este revoltator", scria Armand.

Clipul electoral difuzat de televiziuni pentru promovarea spitalului inexistent:

"Oameni buni, nu mai difuzati asa ceva. Este fake-news din banii publici. Spitalul NU EXISTA, NU ESTE CONSTRUIT! Este la fel de real ca spitalele regionale construite de Dragnea...", scria Clotilde Armand la finalul lunii iunie anul trecut.