Clotilde Armand anunta ca demareaza doua etapa a programului de anvelopari, in care sunt incluse 47 de blocuri

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din Bucuresti, a anuntat, sambata, ca demareaza a doua etapa a programului de anvelopari de blocuri de locuinte finantat cu bani de la Banca Europeana de Investitii (BEI), in aceasta faza fiind incluse 47 de imobile.

"Demaram cea de-a doua etapa a acestui program in care vor fi incluse alte 47 de blocuri care necesita lucrari de anvelopare. Proiectul beneficiaza de finantare din partea Bancii Europene de Investitii. Lansam in perioada urmatoare procedura de achizitie pentru proiectare pentru alte 85 de imobile", a scris Armand, pe pagina sa de Facebook.

Armand mai precizeaza ca lucrarile la primele 30 de blocuri incluse in acest an in "Programul de Crestere a Performantei Energetice a Cladirilor de Locuinte" sunt "aproape" de finalizare.

La inceputul lunii mai ca au inceput lucrarile la primele 30 de blocuri incluse in acest an in "Programul de crestere a performantei energetice a cladirilor de locuinte", proiect ce beneficiaza de finantare din partea Bancii Europene de Investitii.