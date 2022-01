Protestul ”păturilor” la Timișoara. Zeci de oameni au adus plăpumi pentru bolnavii de cancer chinuiți de frig în spital VIDEO

Zeci de oameni au dus luni, 24 ianuarie, la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timişoara zeci de plăpumi şi pături, pentru bolnavii internaţi aici şi care sunt nevoiţi să îndure temperaturi scăzute în saloane, din cauza companiei de termoficare ce furnizează agent termic la capacitate redusă.

Acţiunea ”Protestul păturilor” a fost iniţiată de grupul civic Liga Vest, iar acesteia i s-a alăturat şi mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

Grupul civic Liga de Vest a organizat, luni, ”Protestul păturilor” de la Timişoara, după ce, de zile întregi, bolnavii din Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal îndură frigul.

Printre cei care au donat pentru această clinică a fost şi mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

Imagini: Opinia Timișoarei

”Văzând situaţia care este în spital, mai ales acesta de la Oncologie, unde durerea este poate cea mai mare, am adus săptămâna trecută plapumi şi perne noi pentru toate paturile şi încă 2 paturi electrice. Şi acum tot paturi electrice am adus, cu geometrie variabilă, care îl ajută pe bolnav să îşi schimbe poziţia în care stă zeci de zile.

Sunt foarte bune, pentru că bolnavul poate să stea în diferite poziţii, or ştiţi ce înseamnă să fii bolnav, când oricum te mişti cauţi o mângâiere (...) Din cauza frigului ne-am mobilizat. Noi suntem în relaţii foarte bune cu toate spitalele. Şi în toamnă, când au fost probleme cu gazele, am procurat două generatoare de curent, tot pentru două spitale, în caz că rămân fără încălzire, să poată folosi această sursă proprie pentru a se putea încălzi. Şi acum lucrăm la nişte instalaţii pentru o maternitate”, a declarat Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

De altfel, donaţiile de acest fel către spital au început încă de săptămâna trecută, când mai mulţi oameni din Timişoara, aflând condiţiile în care sunt trataţi bolnavii de cancer, le-au întins o mâna de ajutor, la apelul omului de afaceri Dan Dinu.

”Dragă Ruben, îmi permit să mă adresez aşa pentru că ignoranţa ta mă înspăimântă!”

Tot săptămâna trecută, fostul prefect de Timiş, Eva Andreaş, i-a transmis o scrisoare deschisă viceprimarului Ruben Latcau, în care, printre altele, preciza că nu îi doreşte să ajungă într-un spital neîncălzit pe timp de iarnă, cu atât mai puţin la Oncologie, acolo unde ea a fost internată pentru tratament şi a plecat din cauza frigului.

”Dragă Ruben, îmi permit să mă adresez aşa pentru că ignoranţa ta mă înspăimântă!!! Deci, dragă Ruben, eu îmi doresc să nu ajungi să stai vreodată într-un spital, iarna, în frig!!! Cu atât mai puţin la Oncologie! Acolo unde unii oameni încearcă să supravieţuiască cum pot. Acolo unde se face chimioterapie… ai idee ce înseamnă un tratament de chimioterapie???

Ai idee cum te transformă boală asta? Cât îţi e de rău? Cum tremuri din toate încheieturile? Cum nu poţi să te ridici? Cum îţi pierzi părul, genele, sprâncenele? Cum fiecare zi ţi se pare ultima? N-ai de unde să ştii! Oamenii ăştia sunt deja obosiţi, speriaţi, disperaţi! Nu au nevoie să-i umileşti tu sau administraţia ta incompetentă!! Sau să le dai veşti bune că acum dacă ai constatat o să schimbi două calorifere!!!

Nu ţi-e ruşine?? Măcar puţin? Că poate aveai timp un an să faci un tur prin spitale să vezi ce e!! În Germania se schimbă caloriferele în spitale iarna?? Poate-ti scoţi nasul din telefonul ăla şi te duci să vezi exact ce atribuţii ai!! Sau poate şeful tău, dacă mergea când a promis, să vadă spitalul de oncologie, ştia până acum ce calorifere sunt! Că l-au aşteptat oamenii de vreo 3 ori şi n-a ajuns!! Eu am fost internată acolo şi am plecat că era frig!!!! Şi vezi că ne îngheaţă copiii în şcoli! Du-te acasă, băiete!!! Du-te şi ia-i şi pe alţii cu tine!!!”, a scris Eva Andreaş pe Facebook.

Rămasă fără bani şi fără soluţii, societatea de termoficare aflată în subordinea Primăriei Timişoara a redus temperatura de plecare a apei calde din punctele termice la 40 de grade.

Colterm, aflată în insolvenţă, are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat săptămâna trecută încă un ajutor financiar pentru Primăria Timişoara, ca să sprijine sistemul de încălzire.