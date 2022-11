Mărturia cutremurătoare a unei bătrâne păcălită de presupuși medici. ”Mi-au spus că sunt pe moarte. Apoi au mers cu mine la bancă să vadă ce bani am în cont”

Zeci de bătrâni bolnavi au rămas fără banii strânși pentru zile negre după ce au fost păcăliți de indivizi care se dădeau drept medici în biorezonanță, într-o așa-zisă clinică din București.

Printre ei se află și Elena Paladi, o pensionară în vârstă de 81 de ani, căreia i s-a spus că va muri dacă nu va cumpăra un aparat de oxigenare la o sumă astronomică.

Poliția a reținut mai multe persoane după ce păgubiții au povestit cum au rămas fără bani fiindu-le băgate pe gât produse neomologate medical la prețuri care nu au nicio legătură cu realitatea.

Una dintre victimele escrocilor a povestit pentru Ziare.com prin ce dramă a trecut încercând să își îmbunătățească starea de sănătate.

Elena Paladi: ”Mi-a spus: dumneavoastră, după profilul cardio, sunteți în prag de moarte”

Elena Paladi este un fost cadru didactic, în prezent pensionară. La începutul anului a picat în plasa escrocilor de la așa-zisa clinică de biorezonanță Univa.

Totul a început cu un pliant primit în pasajul subteran Obor.

”La trecerea subterană din Obor era o doamnă cu multe flayere cu reclama la clinica respectivă. ”Testarea sănătății gratis”, scria pe flayer”, și-a început povestea Elena Paladi.

În schimbul flayerului, femeia a lăsat numărul de telefon pentru a fi programată la o consultație la aparatul de biorezonanță. După acest moment a fost sunată timp de 2-3 luni zi de zi pentru a obține acordul de programare.

Într-un final a acceptat. A fost programată la această clinică și s-a prezentat în ziua în care a fost chemată.

”La intrarea în clinica respectivă erau trei tinere care mi-au luat datele și m-au pus să completez un formular”, și-a amintit femeia.

Apoi a venit un bărbat care a luat-o în primire. După ce i-a făcut test cu un aparat de biorezonanță i s-a spus că a doua zi va primi rezultatele.

A venit din nou la clinica respectivă și a fost preluată de un alt medic fals și a fost dusă într-un cabinet cu pereți de sticlă.

”Avea acolo niște poze ale scheletului, musculaturii, organelor interne și în timp ce îmi arăta foile respective îmi spunea: uitați-vă, gradele sunt de la ”x”..la ”z”. Dumneavoastră, la profilul cardio sunteți în prag de moarte”, a spus doamna Elena.

”După ce mi-au dat un pahar cu apă, au putut să manipuleze cum au vrut”

”Eu eram deja într-o stare deplorabilă, pentru că aveam un copil cu infarct miocardic. Când am auzit și acest lucru am izbucnit în plâns.

Atunci mi-au spus că nu este totul pierdut. ”Există salvare. Este un aparat care vă va putea salva. Este vorba despre un aparat de oxigenare care costă 20.000 de lei”, mi-a spus acel om.

I-am spus că nu am acești bani, iar el a început să mă tragă la răspundere: ”Păi cum, toată viața dumneavoastră nu acumulat nimic strâns nimic? Nu cred așa ceva”.

Eu i-am spus că și dacă am adunat ceva, am pentru zile negre și că în acel moment eram nevoită să-mi ajut copilul care avea probleme de sănătate.

Eu o să merg la bancă și văd dacă îmi permite bugetul să fac această achiziție. Îmi spuseseră niște cifre foarte mari, mă gândeam să verific mai întâi despre ce aparat era vorba și apoi să decid dacă îl cumpăr sau nu.

Atunci a venit cu o contraofertă. Mi-au spus că îmi face reducere. Eu le-am spus în continuare că trebuie să verific la bancă să văd ce am că nu pot lua o decizie până nu știu exact ce bani am”, a continuat victima.

Elena Paladi își amintește că a fost dusă practic cu forța la bancă. Nu înainte însă de a i se da un pahar cu apă în care crede că i-au pus droguri.

”Între timp, m-au servit cu un pahar cu apă. Din acel moment am devenit foarte ușor de manipulat de către ei. Din ce mai rețin, au dat un telefon cuiva și a venit și a zis ”hai să mergem!” Unde să mergem? ”La bancă să vedem câți bani aveți”. Eu le-am zis: lăsați că mă duc eu. Ei au început: ”lăsați că vă ducem noi că este o zi ploioasă...” Practic m-au dus până la cea mai apropiată agenție BCR de firma respectivă.

Când am mers acolo, eu le-am zis celor de la bancă că vreau să văd ce am în cont. Eu am un card de pe care scot pensia. Dar nu știam că pot face tranzacții cu acesta. Cel care mă însoțea a vorbit mai întâi cu lucrătorul bancar. Am dat funcționarului buletinul. Nu am mai apucat să aflu cât am în cont pentru că cel care venise cu mine mi-a spus: ”hai, doamnă, să mergem”. Păi vreau să văd ce bani am, am zis eu. ”Nu mai e nevoie că e clar”, a spus el. Eu am crezut că s-au răzgândit între timp.

Însă am fost dusă din nou în cabinetul de unde plecasem. Acolo mi-a spus ”dați-mi cardul”. Păi cum să vă dau cardul?. ”Da, dați-mi cardul”. A pus pe masă un POS, cum este la supermarket a luat cardul, l-a introdus în aparatul respectiv și a chemat o tânără de acolo, Loredana, și i-a spus să mă ducă la depozit să îmi iau aparatul.

Eu nu am vrut să mă duc pentru că știam de la ceilalți pacienți că trebuie să treci mai întâi prin niște proceduri. 10 erau gratis, apoi se făcea un contract. Nu mi s-a spus de niciun contract, nimic. Dar m-au pus să semnez niște hârtii, un teanc de documente.

Până la urmă am ajuns și la depozit unde Loredana a luat acel aparat. Ne-am întors în cabinet, a deschis cutia și mi l-a arătat. Apoi a chemat un Uber să merg acasă. Mi-au spus că nu trebuie să plătesc nimic. Am fost pusă în taxi și trimisă acasă.

În final, aparatul m-a costat 15.000 de lei plus 100 de lei pentru nu știu ce taxe. Mi-au luat tot ce aveam în cont”, a povestit Elena Paladi.

A vrut să rezilieze contractul, dar i s-a spus că nu are acest drept

Victima s-a trezit mai târziu după o călătorie în Basarabia. Când s-a întors a vrut să încerce aparatul ”minune”. Însă, a constatat că de fapt fusese păcălită.

”Eu cred că după acel pahar cu apă am fost indusă într-o stare ușor de manipulat. Mi s-a înmânat și o carte care poartă titlul ”Să mori sănătos”.

După această întâmplare am fost în Basarabia. Când m-am întors am fost pusă în carantină. Am început să studiez aparatul. Când am deschis cutia respectivă am găsit și un contract care m-a pus pe gânduri.

Era de fapt vorba despre o testare complementară, nicidecum una medicală care poate atesta că ești în prag de moarte. Era o presupunere. Atunci m-am trezit. Am mers la el să reziliem contractul. Mi s-a spus că nu am dreptul să fac acest lucru. Le-am explicat că nu văd acest aparat ca fiind o salvare a vieții chiar dacă aș fi într-o situație complicată.

Reprezentantul meu m-a luat într-un cabinet și mi-a spus că doar dacă scriu că copilul meu este grav bolnav se poate rezilia contractul. Și că în acest mod voi primi și un ajutor financiar din partea firmei. Eu i-am refuzat și am mers la poliție.

După aceea au început să mă sune să mă întrebe cum mă simt. Mai aveau și tupeul acesta. M-au distrus de tot. Acum sunt într-o stațiune pentru a mă recupera. Până în prezent banii nu i-am recuperat. Poliția a început o anchetă și a descoperit că sunt mai multe persoane excrocate în acest mod”, a spus pensionara escrocată.

Poliția a reținut 12 persoane

Elena Paladi nu este singura victimă a escrocilor de la clinica respectivă. Poliția anchetează mai multe cazuri de înșelăciune comise în cadrul acesteia. pacienții erau încurajați să cumpere aparatură medicală neomologală care ar fi urmat să le amelioreze presupusele afecțiuni inventate de medicii falși.

16 persoane au fost duse la audieri, iar prejudiciul este estimat la 150.000 de lei. 12 dintre cei audiați au fost reținuți.

Pentru a fi mai convingători, erau organizate campanii de promovare atât în mediul online, cât și în rândul cetățenilor, în piețe, parcuri.

Pretinși medici de biorezonanță le făceau investigații și le evaluau starea de sănătate și recomandau echipamentele respective.

Aduceau echipamente medicale, saltele, inele cu laser, aparate care îmbunătățesc respirația prezentate ca aparate minune care îmbunătățesc viața persoanelor în vârstă.

De exemplu, spun surse Ziare.com, un concentrator de oxigen l-au vândut cu 15.000 în condițiile în care unul pe piață se găsește cu aproape 4000 de lei.

Apartul laser îl vindeau cu 5.000 de lei, iar pe piață este 500 de lei.

Un Body laser a fost vândut cu 40.000 de lei, pe piața este 500-1.000 de lei.

O saltea vândută cu 5.100 de lei costă de fapt 500 de lei.

Există până în acest moment 9 persoane vătămate care au depus plângeri, însă numărul lor este mult mai mare.