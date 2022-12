Părinții cu copii gălăgioși la restaurant: "A venit la masa noastră, a dărâmat un pahar de vin, spunând că vrea și el din prăjitură"

O nouă dezbatere a fost lansată în spațiul public pe tema copiilor gălăgioși din restaurante care îi deranjează pe ceilalți clienți în timp ce mănâncă și încearcă să se relaxeze.

Este situația descrisă în mediul online de un român care a ieșit cu doi prieteni la restaurant.

"Am ieșit cu doi prieteni duminică seară la un restaurant, am zis să ne mai vedem și noi, să mai povestim. Ajungem la restaurant, ne așezăm la o masă și ne uităm pe meniuri. 5 minute mai târziu apare o familie cu 2 copii, nu păreau să aibă mai mult de 8 sau 9 ani. S-au așezat fix la masa de lângă noi. M-am gândit că e drăguț, mai ies și ei în familie, mai schimbă atmosfera. Nu, nu a fost deloc drăguț.

Cât am stat cu colegii mei la masă, cei doi copii fie țipau, fie vorbeau cu voce tare sau chiar alergau prin restaurant. Unul dintre ei era să dea peste un chelner și să îi răstoarne toată mâncarea. Cel mai deranjant era faptul că părinții pur și simplu stăteau pe telefon, sau se uitau pe geam. Nici măcar un cuvânt copiilor, îi lăsa de capul lor. Evident că deranjau pe cei din jur, chiar și o doamnă le-a atras atenția că nu e în regulă să îi lase să facă ce vrea. Părinții doar le-au zis copiilor să se așeze la masă. Atât. Nici că nu e bine ce fac, nici să nu mai țipe, nimic.

Mi s-a umplut paharul în momentul în care unul din copii a venit la masa noastră, a dărâmat un pahar de vin și încerca să îmi ia lingurița din mână, spunând că vrea și el din prăjitură. Și eu și prietenii mei am început să ne certăm cu părinții și am chemat pe chelner, i-am explicat situația, i-am și arătat ce s-a întâmplat. Le-am spus că nu e deloc normal ce se întâmplă, că am venit aici pentru o atmosferă plăcută, nu să îmi mănânce altcineva din farfurie.

După toate astea, părinții au fost poftiți să iasă din restaurant, și tot ei erau cu gura mare, că sunt doar niște copii și că nu au făcut nimic rău, doar se jucau și ei.

Nu înțeleg cum se poate ca și părinte, să nu îți educi copilul de nici un fel, să fii atât de nepăsător față de tot ce e în jurul tău, să îi deranjezi pe ceilalți din jurul tău și tot tu să faci gura mare că ești mustrat. Serios. Ce e în neregulă cu părinții din ziua de azi?", a scris acesta pe Reddit.

"Au fost crescuți de YouTube și TikTok, nu de părinți"

În comentarii, și alții relatează experiențe asemănătoare sau se declară revoltați.

"Și mie mi s-a părut absolut deplasat comportamentul. Aș mai fi înțeles dacă s-ar fi plimbat prin jurul mesei în timp ce așteptau mâncarea, ca să mai treacă timpul. Dar de la a te plimba până la a te împiedica de chelner, e cale lungă."

"Nu îi învinuiesc pe copii. Totul pornește de la educația de acasă. Acelor părinți pur și simplu nu le păsa, le-au spus copiilor să stea cuminți doar atunci când le atrăgeau alții atenția că sunt deranjați."

"Exact. Nu mai pot cu părinții ăștia new gen:”să nu cumva să îi zic ceva… că îl împiedic de la creșterea lui independentă.”"

"Pe acei părinți îi asigur că al lor copil nu va crește traumatizat dacă este educat cum trebuie și dacă I se zice cuvântul "Nu"."

"Fix din motivul asta au apărut hoteluri adults only."

"Când un local din București a atras atenția asupra acestui fenomen, au ”sărit” părinții în cap de mamă, mamă."

"Numărul părinților care nu-și educă copiii și îi lasă să se comporte că niște animale este înfiorător de mare."

"Când eram la un restaurant, tot așa alergau și au venit să-mi mănânce din farfurie. Dar așa, pe nesimțite, luat furculița din mâna mea, băgat în farfurie și mâncat."

"Și cu vărsat pahare pe masă când m-am răstit la ei. Într-un final, au plătit părinții și consumația noastră de la masă (toată). După niște înjurături fix că la ușa cortului, pentru că aparent tot noi eram de vină că nu lăsăm copiii să se exprime liber și să îi lăsăm să ”guste de la noi."

"Copiii au fost crescuți de youtube și tiktok nu de părinți."