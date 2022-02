Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a propus, în numele USR, măsura reducerii impozitării muncii prin zero taxe pe salariul minim, care să fie aplicată treptat şi prin care puterea de cumpărare a românilor să crească.

El a prezentat şi platforma USR Open budget care arată felul în care sunt cheltuiţi banii din buget şi mai ales în ceea ce priveşte pensiile speciale.

„Practic ce se întâmplă zilele acestea în Guvern şi în coaliţie reflectă fix ceea ce spuneam noi în momentul în care a fost votat bugetul pe anul 2022 în parlament şi fix ce spuneam atunci în cadrul dezbaterilor şi anume faptul că este un buget cu cheltuieli mult sporite pentru care ne aşteptam să vină din partea Guvernului cereri de creştere de taxe şi impozite. În momentul acela spuneau că nu, că staţi liniştiţi, avem bani. Iată că nu. Banii pe care îi râvneau ei erau de fapt în buzunarele românilor. O să o spunem clar şi răspicat - în contextul în care preţurile explodează, suntem în plin val inflationist, puterea de cumpărare a românilor este erodată masiv şi iată că şi Banca Naţională a dat acum un nou raport în care inflaţia este două cifre şi va creşte mai mult decât este acum, ar fi o acţiune criminală. Să creşti taxele asupra românilor când lor le este deja foarte greu este o acţiune complet distructivă şi care va adânci sărăcia în România”, a afirmat Cladiu Năsui, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR care a avut loc luni la Parlament.

Ads

El a adăugat că problema deficitului este una reală.

„Soluţia nu este să creştem din nou taxele. Soluţia este să reducem cheltuielile şi aici avem o serie întreagă de cheltuieli pe care noi le-am amintit de-a lungul timpului care pot fi reduse şi care trebuiesc reduse, începând cu faimoasele pensii speciale care cresc cu 8% în bugetul pentru anul 2022, deci mai cresc încă o data, PNDL 3, acest mamut de cheltuieli bugetare care este mai mare decât celelalte două PNDL-uri la un loc. Noi am propus şi soluţiile”, a completat Năsui.

Acesta a vorbit şi despre măsura USR zero taxe pe salariul minim.

„Suplimentar pentru a ajuta întreaga economie şi toţi românii, noi propunem această măsură de reducere a impozitării muncii. Zero taxe pe salariul minim aplicată gradual, treptat, care să ridice puterea de cumpărare a celor mai sărăci români şi să crească atractivitatea muncii în România. Practic să nu mai gonim românii din România aşa cum o facem acum. În contextul acesta vă prezint şi a opta iteraţie a proiectului Open budget – transparenţă bugetară pe care am început-o în 2014 şi care arată de unde vin banii statului, de unde sunt cheltuiţi bani statului. Cine suportă povara? Păi suportă povara românii, cei care muncesc şi plătesc taxe şi impozite şi avem toate impozitele sau cele mari pe care le plătesc românii şi de asemenea avem partea de cheltuieli şi un navigator în care putem să vedem unde merg banii aceştia. Şi în premieră avem categoria distinctă a pensiilor speciale. Deci dacă aveţi curiozitatea să vedeţi cât va plăti statul român cu pensiile speciale în bugetul din 2022 e suficient să intraţi pe această platformă. Avem MAI, care plăteşte cele mai multe pensii speciale, MApN, Ministerul Muncii şi SRI. Fiecare are o Casă de Pensii prin care plăteşte lucrurile acestea. Putem opri acest lucru, dar trebuie să avem voinţă politică pe care USR o încurajează şi a încurajat-o întotdeauna”, a concluzionat fostul ministru al Economiei.