Claudiu Năsui avertizează că dezastrul economic este abia la început: ”Nu vă țineți economiile în lei și nu începeți acum proiecte de investiții”

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a avertizat românii că ”dezastrul economic este abia la început” și i-a sfătuit să nu facă datorii, să nu își țină economiile în lei sau euro și să nu înceapă proiecte de investiții dacă nu există certitudinea succesului.

”Oameni buni, nu vă îndatorați, nu vă țineți economiile în lei (sau euro) și nu începeți acum proiecte de investiții despre care nu sunteți foarte siguri că vor avea succes.

Dezastrul economic este abia la început. Iar guvernul PSD-PNL dă o lovitură dură prin creșterea taxelor în prag de criză. Sunt precum un parazit care se hrănește dintr-o gazdă pe care o slăbește și o menține sub-dezvoltată. Doar că acum, din cauza super-majorității, nici măcar nu le mai pasă dacă o omoară sau nu. Se cred eterni.

Dar mesajul meu de azi nu este despre ei, ci despre dumneavoastră.

La nivel global, banca centrală SUA pare decisă să apere supremația dolarului, așa că va combate inflația. Asta înseamnă reducerea tiparniței și dobânzi mai mari pe dolar. Ceea ce va duce la un val curativ de falimente.

Europa este foarte probabil să eșueze. Mai întâi pentru că lupta cu inflația nu pare să mai fie principala prioritate a băncii centrale a Uniunii. Este o diferență față de SUA, unde combaterea inflației pare că este o prioritate, și pentru democrați, și pentru republicani.

Și mai mult, banca centrală europeană este într-o situație cumva imposibilă. Fie lasă dobânzile la zero, și distruge puterea de cumpărare a euro. Fie crește dobânzile și împinge Italia, care e masiv supra-îndatorată, în groapă. Și, odată cu ea, toate băncile care i-au împrumutat bani. De acolo poate apărea un efect de domino pe care nici nu vreți să vi-l imaginați. Cred că n-a scăpat nimănui faptul că Mario Draghi încearcă să plece cât mai departe de guvern.

De parcă toate astea n-ar fi fost de ajuns să creeze o furtună perfectă pentru România, vine și lăcomia PSD-PNL care au decis să crească masiv taxele în România. Până acum s-au tot jurat că nu le vor crește. Iată că o fac. Ne-au mințit pe toți cu nerușinare”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Cum să treci cu bine prin anii ce vor urma

Claudiu Năsui a enumerat o serie de măsuri necesare pentru a trece cu bine prin anii ce vor urma, susținând că în criză trebuie să intri fără datorii și cu bani cash în bancă.

”Ce putem face ca să avem o șansă să trecem cu bine prin anii care vor urma?

În primul rând, să ne ferim de hoția lor cât putem. Statul condus de ei ne va lua banii în două feluri. Mai întâi prin taxare și apoi prin inflație.

Legat creșterile de taxe din pachetul PSD-PNL am mai scris aici în trecut. Oricine poate evita, de exemplu, impozitul pe dividende prin a nu da dividende (am explicat în altă postare, o găsiți pe pagină). De asemenea, văd multiple soluții similare pe grupurile online de antreprenori și contabili. Vă zic că mulți își înmatriculează deja firme în alte țări din UE, profitând de faptul că UE este și o mare piață comună. Nu e nimic rău în a-ți feri rezultatul muncii tale de la hoția greu explicabilă a statului.

Evitarea taxării induse de inflație e mai grea, pentru că mai toți avem veniturile în lei. Devine evident că este risc să vă țineți banii în lei. Aș recomanda dolarul și este ce am făcut și eu. Personal, voi continua să fac asta, din motivul pe care vi l-am expus mai sus.

Am văzut ce recomandă unii economiști la televizor. Eu vă recomand să fiți atenți. Mergeți pe lucruri de bun simț. De exemplu, nu vă îndatorați în prag de criză. Sau nu începeți proiecte de investiții în prag de criză. Evident, dacă aveți o super oportunitate, și sunteți foarte siguri că va ieși bine, atunci, da, investiți. Dar trebuie să fiți foarte siguri pe dumneavoastră că veți avea dreptate.

În criză ar trebui să vrem să intrăm fără datorii și cu cash în bancă, dacă se poate.

Va fi greu. Orice am face, nu vom putea să ne ferim de toate efectele unei clase politice lacome și chitită să-și apere privilegiile cu orice preț.

Mai putem face ceva. Singurul lucru care ne-ar fi ajutat să nu ajungem aici.

Să susținem oriunde putem reducerea cheltuielilor statului. Odată cu ea, singura măsură care se poate dovedi salvatoare pentru ce are să vină: reducerea impozitării muncii prin Zero Taxe pe Salariul Minim. Nu e prea târziu. Cheltuielile pot fi tăiate. Am demonstrat asta cât am fost la guvernare. Iar românii au dreptul să nu mai fie condamnați la sărăcie de un stat care supra-impozitează munca pe salarii mici. Nu e asistență socială. E efectiv munca dumneavoastră”, a mai scris Claudiu Năsui.