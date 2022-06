Un fotbalist român cu 3 meciuri în națională devine cetățean maghiar. El ar vrea să joace pentru Ungaria

România ar putea pierde un fotbalist de valoare. Claudiu Bumba va deveni cetățean maghiar și vrea să joace pentru Ungaria.

Jucătorul trebuia să depună jurământul pe 5 iulie, dar totul a fost amânat din cauza faptului că este plecat în cantonament cu Mol Vidi,noua sa echipă, conform Nemzeti Sport.

Fotbalistul român nu exclude varianta de a juca pentru Ungaria.

Ajuns la 28 de ani, Claudiu Bumba a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai generației sale.

El are partide și în Liga 1, la ASA Tg Mureș și Dinamo, iar pentru România a jucat doar în trei meciuri amicale.

Regulamentul FIFA îi permite lui Bumba să evolueze pentru Ungaria, deoarece nu are niciun joc oficial pentru naționala noastră.

"Nici acum nu e târziu, dacă vom continua pe aceeași pantă ascendentă și vom fi între primele 3-4 echipe din Ungaria, voi juca și voi da goluri, bănuiesc că vor fi ochii îndreptați și spre mine. Dacă nu, asta e, poate o să-mi iau și eu cetățenie aici și se vor uita ungurii la mine.

Nu glumesc, antrenorul lor a fost la un meci și a întrebat de mine, dacă am actele. Încă nu le am, dar îmi doresc să-mi iau cetățenie. Selecționerul italian (n.r. - Marco Rossi) a fost, da. Ei mai au jucători naturalizați, sunt deschiși la chestia asta. Am demarat procedurile pentru cetățenie. Mi-e mult mai ușor, am o străbunică de acolo și-mi va fi mai ușor să iau cetățenia.

Îmi doresc să joc pentru România, dar dacă nu am nicio șansă și voi fi chemat aici... Îmi doresc și eu să joc pentru o calificare, poate pentru un EURO. Sunt apreciat, ăsta e un lucru bun pentru mine. Dacă nu am nicio șansă să joc pentru naționala din țara în care m-am născut, asta e", a spus Bumba, la GSP Live, în 2021.

Meciurile lui Bumba la naționala României

Amical: 4-0 vs. Turkmenistan (27/01/2012) - 11 minute jucate

Amical: 0-0 vs. Bulgaria (07/02/2015) - 45 de minute jucate

Amical: 2-1 vs. Moldova (14/02/2015) - 66 de minute jucate