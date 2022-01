După finalistele de la US Open, Emma Răducanu și Leylah Fernandez, și ultima mare jucătoare din noul val a tenisului feminin a părăsit competiția de la Melbourne.

Daneza Clara Tauson (19 ani) a fost învinsă în trei seturi de americanca Danielle Rose Collins (30 de ani) în turul trei la Australian Open.

Clara Tauson era ultima reprezentantă a noului val, după ce Leylah Fernandez și Emma Răducanu au fost eliminate din primele tururi.

Danielle Collins va juca în optimi cu Elise Mertens, iar învingătoarea o va întâlni în sferturi pe Simona Halep sau pe Alize Cornet.

🇺🇸 Danielle Collins outlasts Tauson 4-6, 6-4, 7-5 to join the Round of 16!#AO2022 pic.twitter.com/BFR05DiY3D— wta (@WTA) January 22, 2022