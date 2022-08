Bulgaria în weekend: "Sunt cele mai mari cascade de travertin din țară. Le poți vizita la pachet cu minunata Peșteră Devetashka"

Până la venirea toamnei și începerea școlii a mai rămas puțin timp, iar mulți români au încheiat concediile.

Cei care vor să mai profite de zilele calde în scurte escapade pot merge într-un weekend în Bulgaria, potrivit unei recomandări de pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Dacă tot mai e vară, și încă două weekend-uri până începe școală, și dacă nu aveți alte planuri, recomand cu drag, o ieșire de weekend până la vecinii noștri bulgari, având că obiectiv principal cascadele Krushuna.

Acestea sunt unele dintre cele mai apreciate atracții din regiunea Lovech și se află la un drum de aproximativ 3 ore și jumătate de București. Sunt cele mai mari cascade de travertin din întreagă țară și le poți vizita la pachet cu minunată peșteră Devetashka, aflată în vecinătate.

La întoarcere spre București, am vrut să vizităm o altă peșteră spectaculoasă din apropiere de Ruse și la final, am luat cina în centrul orașului Russe, că doar nu ne aștepta nimeni cu mâncare acasă.

Noi ne-am cazat două nopți în orașul Lovech la un hotel de 3 stele prin fața căruia trece răul Osam, rău în care s-au bălăcit cu mare entuziasm și fetele.

Acesta este motivul pentru care recomand excursia acum cât e cald, ca să poți lasă copiii să se joace în voie prin apele reci și răcoritoare.

Traseul nostru:

București- Pesterea Devetashka- Lovech- cascadele Krushuna- peștera Orlova Chuka - biserica din piatră din Ivanovo- Ruse - București", este recomandarea site-ului de călătorii Bebe Călător, postată pe Facebook.