Românii s-au săturat de aglomerația de pe DN1 și aleg destinații din Europa: "Ieșim mai bine și ca timp, și ca bani. O oră și jumătate drumul"

Românii s-au săturat de aglomerația și timpul pierdut pe Valea Prahovei, iar unii aleg destinații din Europa în care ajung mai repede.

Este cazul unei tinere care a relatat că a cheltuit mai puțini bani cu drumul pentru a ajunge în Bari, prin comparație cu o călătorie spre Brașov.

Și la timp a avut mult de câștigat: dacă pentru a ajunge în Brașov a fost nevoie de 5 ore, până la Bari a petrecut doar o oră și jumătate în avion, după cum a scris pe Facebook.

240 de lei biletul de avion dus-întors vs 300 de lei motorină

"Acum o lună, după ce am vizitat împrejurimile Brașovului și am făcut 5 ore la întoarcere (două ore am stat numai în Sinaia că se lucra la 10 metri de drum, timp în care am văzut un film cap-coadă pe Netflix; da, în mașină, blocați în trafic în Sinaia), am decis că ieșim mai bine și ca timp, și ca bani cu avionul. Așa că următoarea ieșire pe Valea Prahovei s-a transformat în city break în Bari.

240 de lei biletul de avion dus-întors, luat cu două săptămâni înainte vs 300 de lei motorină până în Brașov și înapoi. O oră și jumătate drumul până în Bari vs 5 ore până la Brașov. Prețurile la cazare cam că pe Valea Prahovei în weekend și la mâncare tot pe acolo", a scris românca pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

Aceasta a dat detalii despre city break-ul din Bari într-o postare pe pagina Pitici pe poteci.

În 3 zile petrecute în sudul Italiei, în regiunea Puglia, aceasta a vizitat 5 orașe și a mers 46 de kilometri pe jos.

Ponturi pentru cazare

"Când căutați cazare, nu vă luați doar după scorurile de pe booking. Verificați peste tot (airbnb, tripadvisor, tot). Pentru că locațiile care păreau ok pe booking, apăreau cu poze cu mucegai pe tripadvisor și alte site-uri de profil. Și începeți citirea recenziilor de la turiștii care au dat nota cea mai mică. Dacă deja apare la mai mult de 5-10 turiști aceeași informație (lipsa apei calde, mucegai etc), vă spune sora voastră că degeaba are notă mare pe booking, că nu o să vă placă acolo."

Google Maps pentru obiective turistice

"Este ok să verificați blogurile de turism, atât cele din țară, cât și cele din afară, dar de multe ori adevăratele comori nu le găsiți acolo, ci pe...Google Maps. Așa am ajuns să vizităm cel mai frumos muzeu din întreaga vacanță, un muzeu total străin blogurilor de turism, găsit absolut întâmplător pe Maps, unde avea un mega scor (în general am căutat părerile străinilor, în special ale italienilor).

L-am verificat apoi și pe tripadvisor și la fel: mega scor. Și surpriză...intrarea gratuită. Și iar surpriză: total underrated, era absolut gol. Eram noi și încă doi turiști. Deci dacă vreți să simțiți adevăratul vibe al locurilor, nu căutați neapărat pomii lăudați și locurile unde merge absolut tot omul, că e posibil să pierdeți niște perle."

Mâncarea, o dezamăgire

"În afară de orele stricte pe care le au restaurantele din diverse localități (dacă vă nimeriți când e siesta, nu puteți mânca decât mâncare stradală), mâncarea în sine nu mi s-a părut wow, dar găsiți locuri cu mâncare bună (noi abia în ultima zi am descoperit două restaurante foaaaarte faine, cu câte 7000 de review-uri, la care era efectiv măcel).

Altfel, mâncarea tradițională în Puglia constă în mare în focaccia, dar nu dintr-aceea subțire, ci o pâine groasă acoperită doar cu ulei și roșii cherry, panini (un fel de sandvișuri, unele bune, altele mediocre), covrigei de toate felurile și celebrele orecchiette (un fel de gnocchi dar cu altă formă).

Țineți cont că în majoritatea cazurilor se plăteşte coperto la restaurant (loc la masă), care e undeva la 2 euro/persoană. În cele mai multe cazuri în coperto este inclusă o gustare din covrigei, măsline, bruschete, sau chiar un limoncello.

Ce vă pot spune cu mâna pe inimă este că poate că nicăieri prin vacanțele mele prin această țară nu am simțit autenticitatea Italiei așa cum am simțit-o aici, pe străduțele înguste, între clădirile din piatră, unde localnicii stăteau cu ușile deschise la case, cu orecchiette întinse la uscat în ușă, cu strigăte de "Buongiorno" de parcă toți ar sta mai prost cu auzul".

Transportul interurban: Cea mai ieftină variantă rămâne trenul

"Dacă închiriați mașină, țineți cont că găsiți relativ greu loc de parcare gratuit sau de mijloc (adică la un euro/oră) și că în majoritatea cazurilor, cel puțin în oraș parcarea costă 2 euro/oră. Dacă mai vedeți și cum se parchează, la milimetru una de alta, vă trece cu închiriatul.

Autobuze sunt, informații despre autobuze sunt și ele, biletele se pot achiziționa online sau de la automatele din gări, doar să țineți cont să fiți cu muuuult timp înainte în stație, pentru că nu se respectă orele și pleacă și cu 20-30 minute înainte. Apoi în orășelele mai mici nu o să găsiți italieni care să priceapă engleză și să vedeți distracție cu găsirea stațiilor.

Cea mai viabilă și ieftină variantă rămâne trenul. Gara e acolo, mare, frumoasă, știe toată lumea unde e, trenurile circulă cu cea mai mare precizie, sunt foarte curate și biletele le puteți lua direct din gări de la automatele foarte intuitive. Sau online. Noi am preferat să le luăm din gară, în caz că apar situații neprevăzute, să nu pierdem trenurile pentru care am luat bilet", a scris tânăra pe Facebook.