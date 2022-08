City break în România: "Fabulos! L-am cocoțat sus de tot, pe locul întâi al celor mai frumoase orașe"

Sezonul estival se încheie peste câteva săptămâni, iar mulți români înlocuiesc vacanțele cu scurte evadări de câteva zile.

Cele mai populare destinații sunt în marile orașe europene, însă sunt români care au rămas plăcut impresionați de un city break în țara noastră.

Este cazul unei bloggerițe care a vizitat Oradea și a a decis că revine în oraș, după cum a scris într-o postare pe Facebook:

"Doar ce m-am întors din Oradea și am vrut neapărat să va arăt și vouă cum s-a transformat orașul în cei doi ani de pandemie.

E fabulos! Dacă l-am iubit când era plin de praf, schele și găuri, acum l-am cocoțat suuus de tot pe locul 1 în topul celor mai frumoase orașe, și nu doar din România.

Posibil să fiu subiectivă, dar până una-altă vreau să va conving că Oradea merită, așa că am schițat câteva activități pentru un citybreak la noi acasă, în România."

Activități pentru un citybreak în Oradea

Bloggerița a făcut o listă cu activitățile care trebuie bifate în Oradea.

Nu rata o vizită la Sinagoga Ortodoxă. Am iscodit portarul și am aflat că lunea, joia și sâmbătă între orele 10:00-12:00 se ține slujba în comunitatea evreiască. Poți participa și tu dacă lași la intrare o mică donație împreună cu cartea de identitate. Mie mi-a plăcut foarte mult.

Fotografii la Palatele Moskovitz, Apollo, Astoria, la Teatrul Regina Maria, în Piață Ferdinand, la Casă Poynar și Casă Darvas-La Roche, în Complexul Baroc, la Biserica cu Luna și la Catedrala Episcopală Învierea Domnului.

Vizită la Cetatea Oradea.

Un apus pe Dealul Ciupercă și o prăjitură la restaurantul de acolo.

O plimbare cu tramvaiul prin tot orașul.

O înghețată la cornet pe Republicii și celebrele plăcinte cu brânză, cartofi sau varză, pe care le găsești vis-a-vis de Sinagogă Neologa Sion de pe malul Crișului, și pe care le primești proaspete direct din tigaia fierbinte mânuită de o doamna tare drăguță.

O seară pe malul râului la Dock Bistro, cu mâncare bună și view perfect către oraș și Cris.

O vizită în Turnul Primăriei pentru a admira frumusețea urbei de la o înălțime de 50m. O poți face în fiecare zi între 10:00-18:00, pentru 10 lei/persoană. Doar lunea e închis.

O zi la Aquapark Nymphaea, dacă e prea cald și vrei o porție de bălăceala.

Sigur mai sunt obiective sau activități pe care nu le-am enumerat, dar va las pe voi să le descoperiți și să-mi dați de veste. Mai vreau la Oradea, a scris bloggerița pe grupul Vacante do it yourself, de pe Facebook.

Și alți români au fost impresionați

În comentarii, mai mulți mărturisesc că au fost impresionați, la rândul lor.

"E superb orașul. Am avut plăcerea să îl vizitez pentru prima oară anul acesta. O să revin cu drag."

"Într-adevăr, Oradea a devenit o bijuterie arhitectonică. Am vizitat-o și eu vara trecută.

Ați descris perfect și minunat toate punctele de atracție turistică."

"Am fost si eu acum 2 saptamani, un oras absolut superb."

"L-am vizitat în primăvară, ne-a plăcut mult."