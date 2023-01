Portarul Tătărușanu, comparat cu o țestoasă în Italia: ”Vina sa este mediocritatea”

Portarul român Ciprian Tătăruşanu, care a încasat duminică cinci goluri în meciul pierdut de echipa de fotbal AC Milan, campioana en titre a Italiei, cu Sassuolo (2-5), pe San Siro, în Serie A, a fost criticat de presa italiană, care l-a comparat cu o ţestoasă.

''Intervenţia la ochi din noiembrie ar fi trebuit să îi îmbunătăţească reflexele, însă Ciprian Tătăruşanu pare a avea azi reacţia unei broaşte ţestoase'', a scris portalul TuttoMercatoWeb.

"Primeşte gol la colţul scurt pentru 0-2 de la Frattesi şi e o eroare clară, inacceptabilă. La celelalte goluri are o responsabilitate minoră. Vina sa este mediocritatea de care dă dovadă", a relatat cotidianul Gazzetta dello Sport.

La rândul său, Corriere dello Sport, a subliniat ''responsabilitatea'' românului pentru golul lui Frattesi.

Tătăruşanu a fost notat pentru prestaţia sa de TuttoMercatoWeb cu 4, şi cu 4,5 de Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport şi Tuttosport, în timp ce MilanNews, portal dedicat echipei rossonera, i-a acordat nota 6.

Tătăruşanu, care apără poarta lui AC Milan, după accidentarea titularului Mike Maignan, a fost operat la ochi în noiembrie pentru corectarea unui astigmatism detectat în 2021. Operaţia, efectuată la Milano, de doctorul Angelo Appiotti, a durat mai puţin de un minut şi a fost una reuşită.

Doctorul Appiotti spunea atunci: "Ciprian a descoperit defectul de vedere în urmă cu un an (2021, n. red.), când a venit la mine s-o însoţească pe soţie. L-am examinat şi am observat problema: nu folosea nicio corecţie, dar a reuşit să trăiască cu astigmatismul prin acomodare. Pe scurt, a compensat cu o focalizare spontană. Ce se schimbă după operaţie? Percepţia unui obiect, de exemplu un şut de la distanţă, va veni mult mai repede. Acest lucru va permite un răspuns mai bun (...)".