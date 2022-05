La 42 de ani, mijlocașul Ciprian Petre de la FC Buzău a decis ca ultimul meci al campionatului în liga secundă, 0-3 în deplasare cu Unirea Dej, disputat la 7 mai, să însemne finalul carierei sale.

I se spune „Moșul”, dar se simte tânăr. Cu toate astea, după trei decenii pe teren și peste 17 ani în primele două ligi ale României, Ciprian Petre a pus capăt carierei de jucător.

„Am făcut multe sacrificii...trebuie seriozitate, eu nu cred că am lipsit în toată cariera la mai mult de 10-15 antrenamente. După 30 de ani de fotbal, mă simt tânăr. Problema este că mi-e greu după meciuri, atunci când trebuie să mă recuperez”, spune Ciprian Petre, mijlocaș FC Buzău.

Fotbalistul care are colegi cu 3-4 ani mai mari decât fiul său a fost la un pas de un transfer în Franța, care însă nu s-a concretizat. Petre a jucat numai pentru cluburi din campionatul intern: Juventus București, Jiul, Mediaș, Bistrița, Unirea Urziceni și Buzău.

„După perioada de la Mediaș, în care am evoluat în Europa League, am avut o ofertă din Franța, în liga a doua, dar cei de la Mediaș au vrut să-și scoată pârleala, au cerut prea mult pe mine și nu s-au înțeles la bani”, a declarat el.

Marea dezamăgire din fotbal a lui Ciprian este legată de perioada petrecută la Unirea Urziceni, atunci când ialomițenii se pregăteau să cucerească Europa.

„Cel mai mare regret este că am plecat de la Urziceni, iar anul următor au luat titlul. Eu mai aveam 2 ani de contract cu ei, eram jucător de bază, am jucat 29 de meciuri din 33”, a mărturisit Ciprian Petre.

Petre nu s-a decis asupra viitorului său, dar cu siguranță aventura fotbalistică nu se va opri în 2022.

„Cred că mi se potrivesc la fel de bine și treningul și costumul, așa că încă nu știu dacă voi continua la firul ierbii sau în birou”, a adăugat Petre.

Foști și actuali coechipieri ai lui Petre au doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului care va împlini 42 de ani.

„Am trăit perioade frumoase alături de Ciprian, am fost la un pas de grupele Ligii Europa atunci când jucam la Mediaș. Va fi ciudat să nu-l mai văd în vestiar alături de noi, este un moment unic... pentru mine este un sentiment de tristețe, dar și de fericire pentru că am fost alături de el, mai ales acum, la final”, a declarat Alex Munteanu, fotbalist FC Buzău.

„Îl cunosc pe Cipri de 6 ani, am evoluat împreună la Juventus, prima dată. Este greu să-l caracterizez pentru că are foarte multe calități, dar pot spune că este serios, ambițios și aduce mereu buna dispoziție în cadrul echipei. Am avut și am multe lucruri de învățat de la el, are o vastă experiență”, a completat Cristian Ciobanu.

„A fost o onoare să-l am pe Cipri coleg, atât în prima ligă, cât și în a doua ligă, el a fost peste tot vocea vestiarului, impunea respect prin simpla lui prezență în vestiar. Are peste 30 de ani de carieră și știu că doar un jucător superprofesionist putea să realizeze acest lucru”, a adăugat Relu Stoian, fotbalist FC Buzău.