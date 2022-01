După ce a fost călcat în picioare de Ilie Năstase, Ciprian Marica reacționează: "Au intervenit terțe persoane cu interese obscure"

Ciprian Marica a răspuns, după ce Ilie Năstase a spus despre el că este un hoțoman.

"Băiatul e un hoțoman, un escroc, care m-a escrocat pe mine și probabil o să facă și cu alții cu alte contracte. Nu îi e teamă, dar dacă nu se întâmplă nimic, eu vin aici cu buldozerul și intru și dărâm tot", a spus Ilie Năstase pentru ProSport.

Năstase susține că Marica vrea să îl scoată din actele Bazei Sportive Voința, pe care Nasty a primit-o de la stat.

Fostul atacant al echipei naționale a reacționat printr-o postare pe facebook:

"Am venit alături de Ilie Năstase la rugămintea acestuia, pentru a putea dezvolta o bază sportivă a statului, unde să iși poată desfășura activitatea cluburile sportive, copiii și toți cei care fac mișcare pentru sănătate sau performanță, la standarde internaționale", a scris Marica

"Am salubrizat și am deratizat, am scos zeci de tone de deșeuri din acea fostă bază sportivă.

Am construit terenuri ultramoderne, importând materiale de cea mai bună calitate, la standarde de competiții internaționale.

Am importat structuri unice în Romănia și am folosit specialiști din străinătate pentru a crea condiții optime pentru performanță și siguranță, așa cum rar se pot găsi în țara noastră", a mai spus el.

"În ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc, sunt la limita ridicolului. Am ajuns să am funcție executivă în fundație prin procură notarială, doar din considerente organizatorice, dorința comună de la acea vreme fiind de a soluționa problemele administrative și de a ajunge la zi cu obligațiile financiare restante.

Îmi îndrept în continuare atenția și energia înspre realizarea obiectivelor stabilite și deși au intervenit terțe persoane cu interese obscure, trăiesc cu convingerea că Ilie va reveni asupra declarațiilor.

Sper ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea si să revină la normal, fiindcă în discuție este un om pe care nu doar că l-am respectat enorm, dar l-am iubit ca pe un membru al familiei mele!"