Imagini spectaculoase cu Piața Favorit din Capitală. Cum va arăta una dintre cele mai îndrăgite zone din București după reabilitare

Zona Favorit din Drumul Taberei ar urma să capete o nouă față după o serie de lucrări de amenajări urbane. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a prezentat o randare 3D despre cum ar putea arăta Piațeta Favorit.

Propunerile de reamenajare au fost supuse dezbaterii publice, edilul prezentând acum soluția aleasă de locuitorii din zonă. Amenajarea va beneficia de spații de promenadă, de mai mulți copaci și zone umbrite pentru relaxare

Ads

"Revin cu soluția aleasă și îmbunătățită semnificativ pentru viitoarea piațetă Favorit. În special am introdus mai mult spațiu verde și mai multa umbrire, asa cum, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați insistat! Am delimitat mai clar căile de promenadă, fără a afecta capacitatea de a organiza evenimente (târguri de Crăciun, culturale, street food etc.). Da, este vorba despre evenimente de mărime medie, fără mulți decibeli, evident!

Dezbaterea pe cele două proiecte propuse în urmă cu o lună a fost foarte extinsă, vă mulțumesc. Asta a ieșit în urma dialogului cu dvs. și cu contribuția specialiștilor. Sper să vă placă!

P.S. Avem încă un mic inconvenient, clădirea în care a fost restaurantul Favorit este în litigiu (PMB cu un privat). Sper să nu ne întârzie, altfel, voi reface nițel proiectul pentru a o include. Aștept ca în toamna acesta să se rezolve litigiul", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.