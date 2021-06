In Cluj Napoca, primaria are aceeasi politica, darama garaje si construieste in locul lor parcari FOTO Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta intr-o postare pe Facebook ca demoleaza garajele aparute in anii '90 si construieste in locul lor parcari:

"Asa cum am promis, mergem mai departe cu eliberarea domeniului public de constructii ilegale si inoportune: eliminam garajele aparute in Bucuresti in anii '90.

Ca regula generala, acolo unde sunt garaje vom amenaja parcari. Din suprafata ocupata de doua garaje, rezulta 3 locuri de parcare.

Politia Locala a Sectorului 6 a identificat deja garajele existente si a demarat procedurile pentru dezafectarea acestora, iar situatia intermediara se prezinta astfel.

* Numar garaje identificate: 439

* Numar garaje cu autoriatie emisa de Primaria Municipiului Bucuresti: 163

(da, cu asta se ocupa in trecut PMB)

* Numar garaje cu autorizatie de construire emisa de PS6: 90

(da, e un haos generalizat, pentru acelasi lucru autorizatie emite si Primaria Generala si Primaria de Sector. Absurd)

* Numar garaje fara autorizatie de construire: 171

* Numar de garaje pentru care am emis instiintari in vederea dezafectarii: 175

(procesul este in desfasurare)

* Numar de garaje dezafectate in urma instiintarilor emise: 20

* Numar de garaje cu dispozitie de demolare: 44"

Postarea este insotita de o poza din Cluj-Napoca, unde primaria are aceeasi politica, precizeaza Ciucu.