Una dintre schitele viitorului parc proiectat in Sectorul 6 FOTO Facebook/ Ciprian Ciucu

Una dintre extrem de rarele proiecte verzi initiate post-Revolutie in Bucuresti este pe cale sa prinda contur in Sectorul 6 al Capitalei.

Primaria a supus dezbaterii publice, la inceputul saptamanii, un proiect vizand infiintarea unui parc "destul de mare adiacent strazii Liniei, intre Cora Lujerului si Plaza Romania".

"Am facut un studiu de trafic si putem inchide artera care duce traficul dinspre bd. Timisoara spre Lujerului, vom face o artera cu doua benzi paralele cu Str. Liniei si se va intra in rond pe partea stanga cum ne uitam la harta, pe langa benzinarie.

Pun acum in dezbatere publica acest proiect. Deci avem asa: studiul de trafic care ne spune ca este OK, studiul de fezabilitate (pe care il publicam peste 7 zile - mai bibilim ceva la el, exploram ideea de a organiza o salina artificiala in tunelul din nordul viitorului parc)", arata Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, intr-o postare pe Facebook.

Societatea civica a inaintat de cativa ani propunerea realizarii unei "linii verzi", destinat exclusiv pietonilor, bicicletelor, trotinetelor sau petrecerii timpului liber, pe o distanta de aproximativ 6 kilometri, care sa lege cartierele Militari si Drumul Taberei.

Spatiul care poate fi convertit in acest sens este cel traversat de o cale ferate industriala dezafectata, abandonata de decenii de Ministerul Transporturilor.

Proiectul inaintat de Ciucu ar urma sa fie realizat pe o sectiune a potentialei "linii verzi".