Cum va arata parcul din Sectorul 6 pe care primarul Ciucu promite ca-l va construi de la zero FOTO

Un parc nou-nout ar putea fi amenajat pe un teren aflat in paragina din Sectorul 6. Primarul Ciprian Ciucu a lansat azi, pe pagina sa de Facebook, o consultare publica in care le cere locuitorilor sa spuna cum si-ar dori sa arate parcul.

Parcul ar urma sa fie amenajat pe un teren aflat intre Cora Lujerului si Plaza Romania, o zona care sufera la capitolul parcuri si spatii verzi.

"Am promis ca vom recupera din terenurile aflate in paragina si ca le vom amenaja ca parcuri

Vin astazi in fata dumneavoastra cu un exemplu semnificativ: amenajarea unui parc destul de mare adiacent strazii Liniei, intre Cora Lujerului si Plaza Romania.

Am facut un studiu de trafic si putem inchide artera care duce traficul dinspre bd. Timisoara spre lujerului, vom face o artera cu doua benzi paralele cu Str. Liniei si se va intra in rond pe partea stanga cum ne uitam la harta, pe langa benzinarie", a anuntat primarul Ciucu.

Edilul a supus dezbaterii publice intregul proiect. "Pun acum in dezbatere publica acest proiect. Deci avem asa: studiul de trafic care ne spune ca este OK, studiul de fezabilitate (pe care il publicam peste 7 zile - mai bibilim ceva la el, exploram ideea de a organiza o salina artificiala in tunelul din nordul viitorului parc). La fiecare fotografie voi veni cu cate o explicatie, asa ca dati click pe fiecare poza. Sa curga discutiile, avem o saptamana ca sa mai modificam, daca este cazul, ceva esential la studiul de fezabilitate, daca sunt argumente super-pertinente", a mai scris primarul Sectorului 6.

Astfel, potrivit proiectului, parcul va avea un teren de baschet si spatiu dedicat adolescentilor, dar si un skate-park si terase si fast-food pentru partintii care vor sa ii insoteasca pe cei mici la skate-parc. Tot parcul va fi inconjurat de o pista de biciclete.

Una dintre zonele care vor atrage cel mai probabil adolescentii si tinerii amatori de fotografii tip selfie va fi zona cu leagane luminoase.