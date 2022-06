Primarul Ciprian Ciucu, sarcastic la adresa omoloagei Clotilde Armand: "Al dracului, n-am prins și noi un Ferrari!"

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a vorbit despre serviciul de ridicat mașini pe care l-a înființat de la zero și despre performanțele sale, strecurând o referire la "performanța" omoloagei de la Sectorul 1, Clotilde Armand, ultra-mediatizată cu o zi înainte.

"Fac ceva greșit, ceva îmi scapă.

De când am venit primar am înființat de la zero un serviciu de ridicare de mașini. Cu regulament nou, cu resurse alocate, am identificat mii de rable pe care le-am notificat (știti procedura aceea de 7 luni), am facut rost de teren pentru depozitare, contracte cu remat-ul etc.

Ce-i drept, ne-am focalizat pe mașinile abandonate. Noi am ridicat cca. 1200 și alte mii au fost luate de pe spațiul public de către proprietari în urma notificărilor (iminența ridicării). Acum avem o baza de date cu încă 1500 de mașini ce așteaptă să facă sorocul și să le ducem la remat.

Ce vreau să spun... al dracului, n-am prins și noi un Ferrari!", a scris Ciucu pe Facebook marți, 7 iunie.

Cu o zi înainte, Clotilde Armand a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu o mașină Ferrari ridicată cu platforma de Poliția Locală.

"Polițiștii locali au ridicat astăzi un autoturism parcat neregulamentar în zona Bulevardului Mihalache. Acest autoturism marca Ferrari a ales să parcheze pe trecerea de pietoni. Ghinion!

Continuăm acțiunea de ridicare a mașinilor parcate pe trecerile de pietoni și parcate neregulamentar în Sectorul 1.

PS: Dacă ai Ferrari nu înseamnă că poți parca neregulamentar în Sectorul 1.", a scris Aramand, într-un mesaj care s-a viralizat.

În cursul zilei de astăzi, Armand a revenit cu un mesaj: "PS: Din luna mai până în prezent am ridicat peste 130 de autoturisme. Iar suma totală încasată a fost de 54.550 lei, cu o valoare medie a încasărilor de 420 lei/mașina.

PS: Înțeleg că-au trezit unii politicieni din PNL și PSD supărați foc pentru că am ridicat ieri un autoturism Ferrari parcat pe trecerea de pietoni. Gest frumos! Supărarea lor însemnă că ne facem treaba cît se poate de bine. Adică facem ceea ce ei ar fi trebuit să facă de 30 de ani.".

O critică la adresa postării inițiale cu mașina Ferrari a avut și actorul Tudor Chirilă:

"Mie asta mi se pare doar un exercițiu de PR. În ziua în care ați ridicat acest Ferrari pe bretelele de pe bulevardul Aviatorilor (și asta e doar un exemplu) mașinile sunt parcate în “spic” muscand din mai bine de o jumătate de trotuar. Ok, s-a ridicat un Ferrari în timp ce zeci de alte mărci n-au nicio treaba.

Știm bine că Poliția Locală e depășită, nu spun că e vină dumneavoastră exclusiv, dar hai să nu manipulăm percepția folosind exemple izolate care sunt mai degrabă excepția decât regulă. Dumneavoastră nu sunteți responsabilă pentru nesimțirea cetățenilor, dar echipa dumneavoastră de comunicare e responsabilă pentru postările care hrănesc ideea că există o reforma a aplicării legii în sectorul 1. Nu, deocamdată nu există. Poate în viitor și cu mai multe instrumente decât ridicări sporadice și postările aferente în social media", a scris Tudor Chirilă la postarea lui Clotilde Armand.