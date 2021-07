Presedintele PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, a fost reales, sambata, in aceasta functie.

Ciprian Ciucu este primar al Sectorului 6.

Ads

Potrivit unei postari pe Facebook, in urma Comitetului de Coordonare al PNL Sector 6, Ciprian Ciucu a fost ales presedinte al filialei, Paul Moldovan si Daniela Nicolescu - prim-vicepresedinti, Cristin Popa, Ligia Cecilia Popescu, Anton Cristian-Ioan, Adrian N. Enache, Alexandru Grumaz, Ioan Ovidiu Maxim, Nicoleta Stroe si Larissa-Mariana-Paula Birsan - vicepresedinti.

Primarul Sectorului 6 a scris si el pe pagina sa de Facebook ca a fost un an plin de munca.

"Astazi a fost o zi frumoasa si linistita in curtea Partidului National Liberal, dar o zi de sarbatoare pentru filiala PNL Sector 6, ziua in care si-a ales un nou birou politic.

Colegii mei au decis ca vor sa continuam impreuna si m-au reales in functia de presedinte al PNL Sector 6. Le multumesc pentru incredere!

Organizatia noastra s-a transformat in ultimii doi ani intr-o organizatie campioana in PNL si in Bucuresti si sunt mandru de cum am evoluat impreuna.

Avem de livrat guvernare locala de calitate, avem de mentinut increderea sustinatorilor nostri si de castigat increderea cetatenilor din Sectorul 6. Putem face acest lucru doar prin munca, prin a fi parte din comunitate, prin seriozitate si integritate morala. Ceea ce, PNL Sector 6 a inteles.

Am muncit mult anul acesta, in curand vor aparea si rezultatele vizibile.

Va multumesc pentru increderea dumneavoastra!", a scris Cirpian Ciucu pe Facebook.

Joi, Sebastian Burduja a fost ales presedinte al PNL Sector 1, iar vineri Dan Meran - presedinte al PNL Sector 5.