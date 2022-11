Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, 29 noiembrie, că a fost aprobat proiectul instituției pentru managementul integrat al deșeurilor.

Potrivit edilului, proiectul are o valoare de 130 de milioane de lei și va fi finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Vor fi înființate 886 de puncte de precolectare, dintre care 743 vor fi subterane, iar 143 supraterane.

”Vor fi securizate și automatizate, colectare pe 4 fracții: plastic și metal/ hârtie și carton/ bio/ rezidual.

Vestea bună este că o să scăpăm de tomberoanele acelea de gunoi infecte de lângă blocuri. Vestea pentru unii mai puțin bună este că fiecare dintre noi trebuie să participe și să își schimbe comportamentul de aruncare gunoiului. Nu va fi ușor, de aici emoțiile mele și nevoia ca dumneavoastră să aderați la această idee!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primăria a identificat aproximativ 1.000 de terenuri pe care să putem amplasa viitoare puncte de precolectare selectivă.

”Am făcut 1.000 de ridicări topo! Sper că vă imaginați volumul de muncă! Am scris proiectul iar POIM în va finanța cu 130.375.056 lei. Acești bani erau pe punctul de a fi pierduți pentru România, pentru București! Dar print-un efort fabulos de un an de zile, am reușit, împreună cu colegii mei să primim această finanțare!

Vom reveni în viitorul apropiat cu detalii despre cum va funcționa sistemul, cum se va face colectarea, în ce zile. Acum urmează o perioadă extrem de grea, de încărcată (....) Volumul de muncă este enorm. Șansa de a ne civiliza și scăpa de mizeria tomberoanelor este pe măsură!”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Primarul a adăugat că este ”primul proiect de o asemenea anvergură care poate contribui semnificativ ca România să nu intre în procedură de “infringement” cu Comisia Europeană din cauza faptului că nu deviem suficient de la groapă, că nu reciclăm”.