Ciolacu, despre legile securităţii naţionale: ”Nu au fost discutate detaliat în coaliţie. La Parlament se va constitui o comisie specială”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat marţi, la Buzău, despre pachetul de legi ale securităţii naţionale, că nu au fost discutate detaliat niciodată în coaliţia de guvernare. El a menţionat că la Parlament s-a luat o hotărâre de a constitui o comisie specială în care se vor discuta aceste legi şi că va exista o dezbatere pe aceste proiecte.

Ads

„Există nişte acte normative, propuneri care vor veni din partea Guvernului. Nu sunt iniţiative legislative semnate de către parlamentari. E normal că aceste proiecte au intrat, unele da, unele nu, în circuitul de avizare interministerial. Aşa este procedura normală. Cu alte cuvinte, Guvernul poate să vină cu aceste legi după ce îşi iau toate avizele”, a spus liderul PSD.

El a precizat că la Parlament s-a luat o hotărâre de a constitui o comisie specială în care se vor discuta aceste legi. ”Mai mult, eu am anunţat, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, nu vor fi discutate decât după ce vor veni toate legile. Forma, cum va veni de la avizare, nu am cum să ştiu eu. Certitudinea e că vor exista dezbateri la aceste lei”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat cine a redactat aceste legi, el a spus că presupune că fiecare instituţie în parte, urmând de urmă să intre avizare. El a menţionat că ”nu au fost discutate detaliat niciodată în coaliţia de guvernare”.

Ads

Despre prevederea prin care mandatele şefilor serviciilor secrete să fie limitate, Ciolacu a răspuns: ”Am avut această intervenţie în coaliţie şi am spus că eu, personal, şi am văzut că şi colegii mei sunt de acord ca mandatele directorilor acestor serviccii să fie limitate la două mandate”.