Marcel Ciolacu: Dacă nu ne implicăm ca prioritar să cumpărăm produse româneşti nu dăm nicio şansă nici industriei româneşti, nici locurilor de muncă

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, că dacă nu ne implicăm ca prioritar să cumpărăm produse româneşti nu dăm nicio şansă nici industriei româneşti nici locurilor de muncă. El a menţionat că vom avea producţie dar nu va veni un an uşor anul viitor, dacă nu ne mobilizăm pe toate sectoarele, HORECA, restaurante, supermarketuri, să promoveze în primul rând produsele româneşti, şi noi, când intrăm în magazin, în primul rând să punem mâna pe produsele româneşti. Liderul PSD a participat la Târgul organizat de Ministerul Agriculturii cu ocazia ”Zilei Naţionale a Produselor Româneşti”, împreună cu ministrul Agriculturii, Petre Daea.

”Cu toţii ştim că nu a fost un an formidabil nici în domeniul agriculturii, am avut şi seceta şi războiul, au fost nişte fluctuaţii ale preţurilor la grâne, din cauza războiului din Ucraina. Cert este că anul acesta am produs dublu faţă de cât consumă România, la grâu, am avut proiecte şi programe de ajutor, în jur de 500 de milioane de euro. A reuşit o performanţă domnul ministru Petre Daea şi este prima dată când subvenţia de la jumătatea lunii octombrie nu se mai dă avans 50% ci avand 70%”, a spus Ciolacu.

El a precizat că ”a fost o prioritate şi a PSD şi a coaliţiei industria alimentară şi au venit cu plafonarea preţului la energie, cu 3.000 de lei, la fel ca în construcţii, şi în agricultură”.

”Avem şi inflaţie din cauza scumpirii la produsele alimentare şi o spun fără nicio reţinere, să fim cât se poate de corecţi. Încet, încet, nu numai în România ci în întreaga Europă şi m-am uitat cu domnul ministru al Finanţelor şi pe cifrele din ţări cu economii mult mai consolidate, de exemplu Germania care este un motor economic al Europei, consumul, încet, încet începe să scadă şi trebuie să fim corecţi cu noi toţi. Dacă nu ne implicăm şi nu cumpărăm cu prioritate produse româneşti, şi anul acesta, mai ales că intrăm în perioada de sărbători de iarnă dar şi anul viitor, numai aşa, noi, românii, ne ajutăm noi pe noi”, a afirmat preşedintele PSD. El a menţionat că a încurajat producătorii să ajungă procesatori.

”Dacă nu ne implicăm noi toţi, nu vorbim de politicieni, noi vorbim de români, dacă nu ne implicăm ca prioritar să cumpărăm produse româneşti nu dăm nicio şansă nici industriei româneşti nici locurilor de muncă”, a afirmat Ciolacu.

Preşedintele PSD a ţinut să precizeze că foarte mulţi producători le spun că ar trebui un ajutor mai mare de la HORECA.

”Ştim cu toţii, statul român a ajutat şi industria alimentară dar a ajutat şi HORECA, poate ar trebui să ne aşezăm cu toţii la masă şi domnul ministru se aşază deja cu retailerii astfel încât să promoveze cât mai mult în supermarketuri produse româneşti. Trebuie găsit un echilibru, trebuie să înţelegem că, în momentul în care statul ajută să depăşeşti un moment greu cum a fost la HORECA pe timpul pandemiei, şi tu, HORECA, la rândul tău trebuie să ajuţi producătorii români”, a spus Marcel Ciolacu.

”Cred că ăsta este pasul de urmat, ştim toţi, nu are rost să minţim şi să ne păcălim, vom avea producţie, la Daea, când nu e ploaie, vine cu ploaia, oricum vom avea producţie dar nu va veni un an uşor anul viitor, dacă nu ne mobilizăm pe toate sectoarele, HORECA, restaurante, supermarketuri, să promoveze în primul rând produsele româneşti, şi noi, când intrăm în magazin, în primul rând să punem mâna pe produsele româneşti”, a mai spus liderul social-democrat.