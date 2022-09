Cât de greu este să găsești un cioban în România anului 2022. Apelul disperat al unui crescător de oi care oferă „condiții foarte bune de locuit și salariu decent”

Crescătorii de oi se confruntă cu mari probleme în găsirea celor dispuși să se angajeze ciobani. Proprietarul unei turme de oi a postat pe grupul de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas” un anunț în care cere ajutor pentru găsirea unei familii dispuse să aibă grijă de o turmă de 160 de oi în schimbul unei locuințe cu condiții foarte bune și a unui salariu decent.

„Bună ziua, oameni buni! Vă scriu cu speranța că vom găsi o soluție la o problema cu care se confruntă mulți în mediul rural. Avem o fermă de oi de lapte (120 total din care 60 la muls) și a început să fie din ce în ce mai dificil să găsim oameni serioși care să aibă grijă de animale cum trebuie. Avem condiții foarte bune de locuit pentru 2 persoane sau o familie și un salariu decent. Peisajul e foarte frumos, ferma fiind într-o zonă cu livezi, terenuri agricole, pășune și pădure de stejar. Problema e că în ultima vreme am tot avut oameni care la început sunt sau mai bine-zis par serioși și după o perioadă încep să bea, să bată animalele, să fure din produse și să vândă pe băutură. Noi nu putem locui la fermă și, nefiind supravegheați îndeaproape, o iau pe ulei după o perioadă. Avem camere de supraveghere și soțul meu vorbește cu ei de 2-3 ori pe zi. Aveți idee unde am putea găsi niște oameni serioși?”, a scris proprietarul stânei.

Postarea a generat sute de comentarii. În unele dintre ele, proprietarii sunt încurajați, în altele certați, iar în altele îndrumați.

„Dacă n-aveți vătaf/baci care să administreze ferma/ciurda/turma, care să aibă grijă să administreze turele ciobanilor, nu vă văd bine! Ori faceți pe baciul și îi supravegheați personal, ori găsiți "manager" pentru afacere! Redistribuirea obligațiilor de serviciu nu se face cu camera de filmat și nici cu o familie care să trăiască 24/7 în afacerea dumneavoastră!”, a comentat o femeie.

„E muncă multă la oi și în cele mai multe din cazuri, salariu decent înseamnă „cât sa nu mori de foame”. Știu pentru că am și eu capre la stână, dar noi avem un sistem organizat, foarte convenabil: fiecare sătean care are animale acolo, în funcție de numărul lor, are un număr de zile în care ia lapte. În ziua în care ești de rând duci mâncare la cioban și ce-i mai trebuie lui (cafea, țigări, suc etc) plus plata lui pentru că ți le paște, iar seara și dimineața următoare le mulgi pe toate, îți iei laptele și pleci acasă sa îți faci brânza. Am făcut parte anterior în alte echipe cu abordare diferită, unde munceam noi mai puțin și ciobanul mai mult. Acum apreciez enorm munca lor, nu mi se pare plata prea mare”, a scris o altă femeie.

„Un membru al familiei trebuie să fie acolo”

Mai mulți internauți i-au recomandat familiei de crescători de oi să încerce să aibă un membru al familiei în permanență la stână. „Românii care vor să muncească merg prin fabric. Cei care acceptă meseria de cioban, în cele mai multe cazuri nu fac față unui loc de muncă din cauza consumului de alcool. Un membru al familiei trebuie să fie acolo pentru supraveghere, altfel o să vă treziți ușor fără turmă! Oamenii serioși sunt cam pe cale de dispariție în acest domeniu!”, a scris Jenica.

„Greu...Foarte greu...Cereți aproape imposibilul pentru țara în care va aflați. Eu nu văd decât două soluții.....Vă implicați direct și locuiți acolo....sau renunțați la fermă. Lucruri de genul ăsta nu pot fi în siguranță sau nu pot aduce beneficii maxime când sunt lăsate pe mâna străinilor...Este păcat de un loc așa minunat și tot ce aveți acolo. Mult succes vă doresc”, a scris o altă membră a grupului „Mutat la țară – viața fără ceas”.

„Cel mai bine ar fi să va ocupați voi de oile voastră. Scuze, dar românul e boier. Are mereu nevoie de slugi. Trăind în Franța am văzut cum crescătorii de animale se implică direct și da, au și angajați doar dacă e nevoie. Altfel muncesc chiar ei foarte mult. Bravo și tot respectful pentru astfel de oameni care există și în România de altfel”, a comentat o altă femeie.

Un domn le-a recomandat crescătorilor chiar să renunțe la afacere dacă nu pot să se implice direct. „Dacă nu puteți administra singuri ferma, lăsați-vă păgubaș. Oamenii serioși chiar și fermieri sau ciobani lucrează în Europa pe 2-3 mii de euro!!!! În țară sunt numai ciurucuri, bețivi care vă șantajează cu orice și vă strică și animalele și vă dau și o gaură în buget și vă lasă balta când vă e mai greu!!”, a scris George.

„Sincer, citind comentariile aleatoriu, constat doar răutate, descurajare, dezinformare și tot ce denotă că nu sunteți dispuși să răspundeți unui apel! Părerea mea este că în acest caz se oferă o șansă, o mână de ajutor atâtor oameni care nu au nici o sursă de venit, nici o pregătire, respectiv meserie! La sate sunt foarte mulți asemenea oameni! Din păcate, nu au nici dorința de a munci! Și în astfel de situații 2.000 lei la care se adaugă masă și cazare, vi se pare chiar nimic?”, a scris unul dintre puținii comentatori care s-au plasat de partea fermierilor care caută cioban.