Veniturile uriașe generate de ultimul film cu Tom Cruise. Americanii au dat năvală în cinematografe

Filmul "Top Gun: Maverick", cu Tom Cruise, a înregistrat venituri impresionante de 86 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, menţinându-se pe prima poziţie în box office-ul nord-american.

În al doilea weekend de la premieră, filmul de acţiune american al lui Tom Cruise a fost văzut în 4.751 de cinematografe din America de Nord. La nivel mondial, filmul a încasat 548.604.000 de dolari.

Pe locul doi, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" a adăugat 9,3 milioane de dolari din 2.430 de cinematografe între vineri şi duminică. După cinci săptămâni în cinematografe, filmul Marvel a adunat la nivel naţional 388,7 milioane de dolari şi 909,4 milioane de nivel global, potrivit Variety.

Producţia Disney şi 20th Century "The Bob’s Burgers Movie" a rămas pe locul trei, cu 4,5 milioane de dolari încasări din 3.425 de cinematografe.

Filmul Universal "The Bad Guys" a adăugat 3,3 milioane de dolari din 2.872 de cinematografe în al şaptelea weekend de la lansare, clasându-se pe locul patru. Până în prezent, filmul a strâns venituri de 87 de milioane de dolari la nivel naţional.

Continuarea "Downton Abbey", pe locul cinci, a generat venituri de 3 milioane de dolari din 3.471 de cinematografe. De la lansare, "Downton Abbey: A New Era" a strâns 34 de milioane de dolari în America de Nord. Filmul a costat 40 de milioane de dolari să fie produs.

Pe poziţia a şasea, "Everything Everywhere All at Once" (A24) are încasări de 60 de milioane de dolari la nivel naţional după 11 weekend-uri de la lansare.

Thriller-ul "Vikram" a debutat pe locul şapte în clasamentul nord-american, generând venituri de 1,7 milioane de dolari.

"Sonic the Hedgehog 2" de la Paramount s-a clasat pe locul opt, cu 1,7 milioane de dolari, fiind urmat de producţia "The Lost City", care a avut venituri de 1,3 milioane de dolari.

Drama horror SF "Crimes of the Future" încheie topul pe zece, cu încasări la debut de 1,1 milioane de dolari.