La 56 de ani, Cindy Crawford a apărut pe coperta unei faimoase reviste de modă FOTO

Cindy Crawford, unul dintre cele mai cunoscute modele ale anilor 1990, și-a păstrat frumusețea și e în continuare la mare căutare în lumea modei.

Americanca a apărut pe ultimul număr al revistei Vogue, ediția de Polonia, într-o ținută black, care i-a scos în evidență silueta impecabilă chiar și la vârsta ei.

Supermodelul american s-a născut la 20 februarie 1966, în DeKalb, Illinois (SUA), tatăl său fiind electrician, iar mama - soră medicală.

Deși a devenit repede faimoasă datorită înfățișării sale fizice, șatena cu ochi căprui a ieșit mai întâi în evidență datorită abilităților sale intelectuale.

A fost una dintre cele mai bune eleve, iar la terminarea liceului a fost premiată ca atare.

S-a înscris la Northwestern University din Chicago, la Facultatea de Inginerie Chimica, dar cariera sa academica s-a dovedit a fi scurtă pentru că în primul an a renunțat la școală pentru a urma o carieră în modeling.

Intrarea ei în lumea dură și competitivă a modei a fost ușurată de câștigarea concursului "Look of the Year" susținut de Agenția de Modele Elite, în 1982. În numai câteva luni, Cindy Crawford ajungea pe coperta revistei Vogue.

Ea a făcut parte din cele șase cele mai celebre modele din lume, care la începutul anilor 1990 reprezentau elita modei: Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Helena Christensen și Christy Turlington.

Când avea 21 de ani, Cindy Crawford s-a căsătorit cu Richard Gere, care avea 42 de ani si era unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood. Mariajul nu a durat însă decât 4 ani, ei despărțindu-se și refăcându-și viața.

La trei ani de la despărțirea cu Richard, Cindy s-a căsătorit cu Rande Gerber, care a devenit tatăl celor doi copii ai săi, Presley (23 ani) și Kaia (20 ani).