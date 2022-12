”Competiție” lugubră: Morminte împodobite cu decorațiuni de Crăciun. ”La un moment dat am petrecut sărbătorile împreună”

Mai multe morminte din cimitirele din Iași au fost decorate înainte de sărbători.

Sute de morminte au fost împodobite cu crenguțe de brad, coronițe și ghirlande. În timp ce unii ieșeni cred că totul este perfect normal, alții spun că ceea ce se întâmplă este complet exagerat, potrivit bzi.ro.

„Venim în fiecare an, nu putem să nu ajungem… Ne gândim că la un moment dat am petrecut sărbătorile împreună. Acum putem veni măcar câteva minute să aprindem o lumânare și să montăm o coroniță pe cruce… Facem ce simțim până la urmă, nu știu dacă este neapărat o tradiție. Am observat că tot mai multe morminte sunt împodobite… Acum câțiva ani erau puține, dacă vedeai ici-colo câte o crenguță de brad… Cred că este vorba strict de ceea ce simte fiecare”, a spus o ieșeancă în cimitirul „Eternitatea”, scrie sursa citată.