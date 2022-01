După 22 de ani, Christina Aguilera va lansa un nou album în limba spaniolă.

Acesta se va intitula La Fuerza și va include piese precum Pa' Mis Muchachas, Somos Nada sau ultima melodie lansată, Santo.

"La Fuerza e un proiect pentru mine, pentru rădăcinile mele, pentru copiii mei. E un vis pentru mine să îmi împărtășesc istoria și dragostea pe care o port acestei lumi din care provin", a spus Christina Aguilera, 41 de ani.

Tatăl ei, fost soldat în armata SUA, este originar din Ecuador.

Cu peste 75 de milioane de albume vândute, Christina Aguilera este un simbol al muzicii pop. După primul album (1999), care a conținut hituri precum Genie in a Bottle sau What a Girl Wants, ea a primit premiul Grammy pentru cel mai bun nou artist.

Artista are are doi copii cu partenerul ei de 11 ani - Matthew Rutler.

Aguilera a "sărbătorit" pe Instagram noul album în limba spaniolă cu un look nou.

Ads