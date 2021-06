Un fotbalist olandez nu a mai vrut sa intre pe teren, la EURO 2020, dupa ce a vazut drama lui Eriksen. Daley Blind joaca cu un defibrilator cardiac implantat

Daley Blind nu a mai vrut sa joace in meciul Olandei de la EURO, cu Ucraina dupa ce a vazut imaginile terifiante cu Eriksen. Danezul a lesinat pe gazon si a fost salvat datorita interventiei prompte a medicilor.

Blind a suferit din cauza lui Eriksen.

Fotbalistul olandez are probleme cu muschii inimii si nu a mai vrut sa joaca contra Ucrainei, la Amsterdam,

Blind se temea de ce e mai rau dupa ce a vazut drama danezului.

In 2019, fotbalistului olandez i s-au descoperit probleme la inima. El a lesinat in timpul unui amical a lui Ajax.

Comunicat oficial: cum se simte Christian Eriksen la o zi dupa infarctul suferit pe teren. "E in continuare in spital"

Medicii au luat decizia de a-i implanta un defibrilator cardiac intern lui Blind, pentru a mai putea juca fotbal.

"Ce i s-a intamplat lui Christian Eriksen a avut un impact urias asupra mea si nu doar pentru ca imi e prieten. Situatia e dificila pentru el. Si eu am avut ceva probleme asemanatoare, asa ca a trebuit sa depasesc o bariera psihica pentru a putea juca. A trebuit sa ma conving sa joac, sunt mandru ca am reusit s-o fac, emotia m-a coplesit la final de partida si am inceput sa plang.

M-am gandit sa nu joc. Imaginile vazute cu Christian la TV m-au afectat mult, nu am dormit foarte bine din cauza asta. Cand am vazut ca Eriksen si-a incurajat colegii sa termine meciul, am decis sa joc si eu. Bineinteles, am luat decizia asta si pentru ca am acordul medicilor", a spus Daley Blind.

Blind si Eriksen sunt si prieteni buni. Cei doi au jucat impreuna la Ajax in perioada 2010-2013.