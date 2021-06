UEFA, reactie oficiala dupa ce danezii au spus ca au fost obligati sa reia partida cu Finlanda

UEFA afirma ca a tratat cu cel mai mare respect pentru jucatori situatia delicata de la meciul Danemarca - Finlanda, marcat de accidentarea grava a mijlocasului Christian Eriksen

"UEFA este sigura ca a tratat chestiunea cu cel mai mare respect pentru jucatori si pentru situatia delicata. S-a decis reluarea meciului doar dupa cele doua echipe au cerut sa se joace in aceeasi seara", a anuntat UEFA.

Instanta europeana a adaugat: "Nevoia jucatorilor de a avea 48 de ore de odihna intre meciuri a eliminat alte optiuni".

Inima lui Eriksen s-a oprit timp de 5 minute. Ce spune fostul cardiolog al fotbalistului despre legatura cu Covid-19

Fostul portar Peter Schmeichel sustine ca UEFA a amenintat Danemarca cu pierderea meciului la masa verde daca nu reia partida cu Finlanda, intrerupta aproape doua ore din cauza accidentarii grave a mijlocasului danez Christian Eriksen.

"Am citit un comunicat de presa al UEFA in care se arata ca a urmat dorinta jucatorilor, ca au insistat sa joace. Stiu ca acesta nu este adevarul. Sau este modul vostru de a vedea adevarul. Le-au oferit trei optiuni: prima a fost aceea de a relua imediat si de a termina ultimele 50 de minute. A doua, trebuia sa joace ieri (n.r. - duminica) la pranz si sa termine ultimele 50 de minute, iar la a treia, urma sa piarda cu 3-0", a spus el, luni dimineata, la programul Good Morning Britain.

Potrivit UEFA, jucatorii, linistiti de Eriksen, si-ar fi dat acordul sa continue meciul, care s-a reluat, sambata, la ora 20.30. "Au vrut jucatorii sa joace? Chiar au avut de ales? Nu cred", a adaugat Schmeichel, care se declarase impotriva reluarii meciului.

"Au fost cele mai sfasietoare doua ore din experienta mea in fotbal", a declarat Peter Schmeichel, fost portar al echipei Manchester United si al reprezentativei Danemarcei si tatal actualului portar al nationalei daneze, Kasper, intervievat la BBC Radio Five Live.

Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.

Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient. Jucatorul a ajuns la spital si medicii au precizat ca este stabil si in stare buna.

Meciul s-a reluat dupa aproape doua ore si a fost castigat surprinzator de Finlanda, cu 1-0.