Clipe emoționante cu danezul Eriksen. Fotbalistul care a făcut infarct la Euro 2020 s-a întors pe teren. Cum a fost ovaționat la noua echipă VIDEO

Danezul Christian Eriksen, care a suferit un episod cardiac la Euro 2020 şi se pregăteşte să revină pe teren după opt luni de pauză, a fost ovaţionat sâmbătă de fanii noii sale echipe, Brentford, el fiindu-le prezentat înaintea meciului cu Crystal Palace.

Eriksen a fost prezentat şi aplaudat sub privirile soţiei sale şi copiilor lor.

Christian Eriksen was given a standing ovation at the Brentford Community Stadium 👇pic.twitter.com/fGG5jwEhmE— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 12, 2022