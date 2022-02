Clipe emoționante în Premier League. Danezul Eriksen a jucat primul meci după infarctul de la Euro 2020. Reacția publicului VIDEO

Danezul Christian Eriksen, care a avut un episod cardiac grav la Euro 2020, a revenit pe teren, sâmbătă, la meciul Brentford – Newcastle, scor 0-2, din etapa a XXVII-a a campionatului Angliei.

Eriksen, component al echipei Brentford, a intrat pe teren în minutul 52. De la problemele cardiace avute la Euro-2020, Eriksen trăieşte cu un defibrilator, ceea ce l-a obligat să-şi rezilieze contractul cu Inter Milano, acest tip de aparat fiind considerat incompatibil cu practicarea fotbalului profesionist din Italia. Ceea ce nu este cazul în Anglia.

The entire stadium stands up and applauds Christian Eriksen who returns to competitive action 259 days after suffering a cardiac arrest at Euro 2020 👏🏽🇩🇰@TheAthleticUK #BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/qC9W27AWY4— Jay Harris (@jaydmharris) February 26, 2022