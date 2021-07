Marian Godina a comentat miercuri, 7 iulie, pe blogul sau personal incidentul cu comisarul Christian Ciocan care a primit o amenda de 6.000 de lei pentru sapte contraventii si apoi le-a adresat injurii agentilor de politie care si-au facut datoria.

"Domnul Ciocan a fost oprit de niste agenti de politie in timp ce circula nestingherit pe o strada cu acces interzis. Ati intrat vreodata, din greseala, pe o astfel de strada? Probabil ca da.

Eu am oprit nenumarati soferi care savarseau astfel de fapte, dar nu trebuia sa fiu Sherlock Holmes pentru a-i diferentia pe cei rataciti, turisti, noi in oras, aflati in tranzit etc de smecherasii care voiau doar o mica scurtatura. Cei din prima categorie primeau adesea un avertisment, fiind o contraventie savarsita din culpa, ci nu cu intentie. A nu se intelege ca e o regula sa primesti avertisment, depindea mult si de atitudine, si de pericolul social.

Domnul Ciocan nu stiu din care categorie face parte, e posibil ca in Bucuresti sa nu stii toate strazile. Insa domnul Ciocan nu avea nici ITP de prin 2018 si se pare ca nici asigurare valabila nu-i trebuia. Ba se zice ca-i lipsea si o placuta cu nr de inmatriculare. Mai pe romaneste, pe dl Ciocan il cam durea la ciocan.

Nu cred ca se astepta sa fie oprit de vreun agent pe care sa-l doara tot acolo ca e el mare comisar sef in Politia Romana.

Si de aici, a urmat circul, caci e greu, atunci cand te consideri mare scula, sa vezi ca agentul cu o linie nu prea e interesat de alta calitate de-a ta in afara de cea de conucator auto, asa cum e si normal, de altfel. Dar cand tu te comporti ca un arlechin si ridici in slavi orice om ajunge Ministru de Interne, chiar daca esti ceva lider de sindicat, probabil ca iti doresti ca si altii sa fie la fel de lingusitori cu tine. Doar ca nu a fost sa fie, asa ca dl Ciocan s-a ales cu niscaiva amenzi si cu inca o doza de reclama publica dupa care e atat de avar.

Si ca tot a zis dumnealui de mai multe ori, facand referire la mine, ca se dezice de mine ca politist (mai ales cand scriam cate ceva de dna Carmen Dan) pot spune si eu acum asa: nu faceti ca Ciocan. Sa ma dezic de dumnealui ca politist nu pot, caci nu prea-i gasesc legatura cu meseria asta.

PS politistii ar trebui sa poarte linia de chiloti Ciocan, cea aparuta cu dedicatie pentru acest vajnic politist de Bamboo. Aia ar fi probabil conformi", a scris Marian Godina pe blogul sau.





Cat de arogant a fost comisarul Ciocan cu agentii care l-au oprit in trafic



Scandalul facut de comisarul Christian Ciocan, care le-a adresat cuvinte nepotrivite agentilor care l-au oprit in trafic, a starnit o reactie din partea ministrului de Interne Lucian Bode.

Ministrul de Interne a declarat ca a dispus verificari cu privire la incidentul in care a fost implicat comisarul sef Cristian Ciocan. Fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei le-a spus colegilor sai de la Sectia 4 de Politie Bucuresti, cei care l-au oprit pentru verificari, ca si-a declinat identitatea tocmai pentru ca ei sa inteleaga cine este el.

Conform unor informatii publicate pe site-ul organizatiei sindicale Europol, Christian Ciocan a incalcat legea prin 7 fapte, care au fost constatate de catre patrula de ordine publica din cadrul Sectiei 4 Politie.

Ciocan a patruns pe o strada unde actiona indicatorul "Accesul interzis" si a refuzat sa se legitimeze la solicitarea agentilor, asteptand probabil sa fie recunoscut de colegii sai.

Ulterior, agentii de politie au constatat ca autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, nu era asigurat, lipsea una din placutele de inmatriculare, nu avea actele asupra si a refuzat sa respecte indicatiile politistului", a anuntat Sindicatul Europol.

Pentru cele 7 fapte, Christian Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6.000 lei, i-a fost retinuta placuta cu numarul de inmatriculare si i-a fost suspedat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile.