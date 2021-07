Christian Ciocan, filmat in timp ce le dadea explicatii pe un ton ridicat colegilor care l-au oprit in trafic

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca urmeaza sa primeasca un raport de la Politia Capitalei cu privire la imaginile aparute in spatiul public in care comisarul-sef Christian Ciocan, director in MAI, ar fi facut scandal intr-o sectie de politie dupa ce a fost amendat cu 6.000 de lei pentru sapte contraventii.

Ministrul Bode s-a aratat insa deranjat ca imaginile respective au fost filmate de catre agentii de la sectie si difuzate prin intermediul unui sindicat.

"Am vazut si eu acele imagini. Sunt cateva chestiuni care imi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Politiei Capitalei un raport de urgenta. Astazi o sa am acel raport si pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua masuri (...) Am vazut acele imagini din interiorul unei sectii de politie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spatiu administrativ, puteau sa inregistreze, dar trebuie vazut de cand colegi politisti se ocupa cu inregistrari in sectia de politie si se transmit prin intermediul sindicatului, evident public.

In al doilea rand trebuie lamurit ce s-a intamplat in ziua respectiva, pentru ca, pe de o parte, inteleg, asa cum spuneti voi, ca a incalcat (Christian Ciocan - n.r.) sapte reguli de circulatie, pe de alta parte permisul nu i-a fost retinut, amenda nu a fost platita si vreau sa vad procesul verbal, a fost intocmit cu obligatia de a preda permisul de conducere in termenul legal sau se suspenda de drept", a spus Lucian Bode, la intrarea in sediul MAI.

Pe de alta parte, Bode a spus ca nu exclude nicio masura in cazul comisarului Ciocan.

"In functie de ceea ce va prezenta Politia Capitalei, va asigur ca voi lua masuri, pentru ca indiferent ca esti director in MAI sau agent de politie, acest gen de atitudini nu sunt normale. Nu esti politist doar in cele opt ore sau 10 cat de afli la munca, esti politist 24 de ore din 24. Atitudinea ta trebuie sa fie una care sa impuna respect (...)

Sunt cateva lucruri care nu imi sunt clare, cum se inregistreaza acele imagini intr-o sectie de politie, cum un angajat al MAI cu functie de director - daca s-a pretat la asemenea comportament, voi lua masuri (...) Inteleg ca a fost sanctionat pentru ca avea ITP-ul expirat. Nu conteaza cine este proprietarul masinii. Conteaza sa respecti legea. Sa ai o atitudine corecta, sa nu dai subiecte si sa generezi astfel de subiecte (...) Din raport va rezulta tot filmul evenimentului. Nu exclud nici o masura. El este imputernicit pe functia respectiva", a precizat Lucian Bode.

Comisarul-sef Christian Ciocan, fost purtator de cuvant al Politiei Capitalei, in prezent imputernicit director al Unitatii de Politici Publice din MAI, ar fi fost prins in trafic cu sapte nereguli, printre care patrunderea pe o strada cu "Accesul interzis", ITP expirat de trei ani, fara asigurare RCA si fara o placuta de inmatriculare, el avand "un comportament scandalos" la sectia de politie, unde i-a amenintat si jignit pe agentii care l-au amendat si i-au suspendat permisul de conducere, a anuntat miercuri Sindicatul Europol.

