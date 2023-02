Imagini cutremurătoare cu sicriul fostului fotbalist de la Chelsea decedat după cutremurul din Turcia FOTO

Trupul neînsufleţit al fotbalistului Christian Atsu, care a murit în urma cutremurului din Turcia, va fi repatriat duminică în Ghana, a anunţat Ministerul de Externe de la Accra.

Atsu şi-a pierdut viaţa la 31 de ani în cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit Turcia şi Siria pe 6 februarie şi a ucis peste 46.000 de oameni.

După două săptămâni de căutări, cadavrul său a fost găsit, sâmbătă, în ruinele clădirii în care locuia în Antakya. Fratele şi sora jucătorului au fost prezenţi la faţa locului în momentul găsirii.

„Sicriul cu trupul neînsufleţit va fi însoţit de familia sa şi de ambasadorul Ghanei în Turcia la bordul unui zbor Turkish Airlines care va sosi la Accra la ora 19:40 (21.40 - ora României)”, a anunţat ministerul.

Văduva lui Atsu, Marie-Claire Rupio, şi cei trei copii ai lor au participat, sâmbătă, la un omagiu adus jucătorului la Newcastle, unul dintre fostele sale cluburi, înaintea meciului din Premier League cu Liverpool.

Atacantul internaţional ghanez a jucat şi pentru Porto şi Chelsea, înainte de a semna cu Hatayspor în Turcia, în 2022. El jucase ultimul său meci pentru acest club cu o zi înainte de cutremur.

The remains will be received by the family, GFA and the Government.

So sad. 💔🕊️#RIPChristianAtsu #Ghana pic.twitter.com/7JGJ2ATvFT— Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) February 19, 2023