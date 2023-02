Ce-a făcut în noaptea cutremurului fostul fotbalist al lui Chelsea dat dispărut: ”A fost la mine acasă”

Ghanezul Christian Atsu, fost jucător al echipei Chelsea, în prezent la Hatayspor, în Turcia, este în continuare dat dispărut după cutremurul devastator, de 7,8 grade pe scara Richter, produs luni, 6 februarie.

Detalii despre ce s-a întâmplat cu fotbalistul au fost oferite de un coechipier al acestuia, canadianul Sam Adekugbe:

„Christian Atsu a fost la mine acasă, împreună cu mai mulți colegi, după meciul de la Kasimpaşa de duminică seara. După ce au plecat, a avut loc cutremurul", a spus Adekugbe.

„Există confuzie cu privire la locul unde se află Christian Atsu, care a fost la mine acasă în acea noapte”, a mai precizat colegul ghanezului, care s-a deplasat la Istanbul, la conaționalul Hutchinson, pentru a sta departe de zona afectată.

Please consider donating to Red Cross and the 'Ahbap' campaign on the ground 🤍

👉 https://t.co/5Qud5n0Awm

Ads

👉 https://t.co/03gAIs30de pic.twitter.com/QhqZ4tGFQM— OneSoccer (@onesoccer) February 8, 2023