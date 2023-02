A fost sau nu salvat? Lovitură de teatru în cazul fostului fotbalist al lui Chelsea prins sub dărămături în Turcia

Fostul jucător al echipelor Chelsea şi Newcastle Christian Atsu, în vârstă de 31 de ani, este în continuare blocat sub dărâmăturile unei clădiri distruse în urma unui cutremurului din Turcia.

Atsu, care joacă din vară la Hatayspor, împreună cu directorul sportiv al clubului Taner Savut, au fost prinşi luni sub dărâmături la Kahramanmaras, unde îşi are sediul echipa.

Deși în presa internațională apăruse marți informația că Atsu a fost găsit și dus la spital, oficialii clubului Hatayspor susțin că a fost vorba de o confuzie, iar fotbalistul e în continuare dispărut.

“Yesterday I received information that Christian Atsu was pulled out under the rubble and sent to the hospital. But the updated info that is coming in now is that Atsu and our colleagur Taner Savut unfortunately are still under the rubble.” pic.twitter.com/8WYmJgbEO8— NUFC HQ (@NUFC_HQ) February 8, 2023