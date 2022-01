Un chirurg care a lucrat în trecut în SUA și Israel a demisionat de la Spitalul Județean Cluj: „E prea mare mizeria”

Șefului Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă din cadrul Spitalului Județean Cluj, medicul chirurg Lucian Fodor a demisionat, plecând să lucreze în mediul privat. Medicul a declarat pentru Foaia Transilvană că nu a mai putut rezista atacurilor murdare la care a fost supus de către persoane care au funcții de conducere în Spitalul Județean Cluj.

„Eu plec pentru că așa vreau eu. Știu ce valoare am și voi lucra pe viitor în mediul privat. Acum, la Spitalul Județean Cluj e prea mare mizeria. Au adus un medic specialist care face greșeli elementare. Pentru că nu am fost lăsat să lucrez și să organizez secția la nivelul unui spital european am ales să plec”, ne-a declarat Fodor.

La finalul ultimei zile de muncă, chirurgul plastician Lucian Fodor a fost aplaudat de personalul medical care era la muncă la acea oră.

Potrivit Foaia Transilvană, Lucian Fodor este unul dintre cei mai bine cotați chirurgi plasticieni și de reconstrucție din România. El a lucrat în Israel și Statele Unite ale Americii. A revenit în România unde a ales să lucreze la un spital de stat.

Sursa citată mai arată că la începutul anului 2021, Fodor a intrat în dizgrația noii conduceri a Spitalului Județean Cluj. Atunci, noua conducere a Spitalului de Urgență Cluj Napoca a luat o decizie care a blocat activitatea unei secții de importanță vitală pentru salvarea vieții oamenilor.

Noul manager le-a transmis medicilor că în blocul operator nu mai intră nimeni, începând de la 1 martie 2021. Singura excepție sunt medicii care au contract cu Spitalul Județean. Adică doi medici titulari și patru colaboratori, plătiți la oră.

Medicul chirurg Lucian Fodor, șeful Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reconstructivă, a declarat la momentul respectiv că în semn de protest, medicii nu vor mai face gărzi. Medicul Fodor mai spune că situația de la Cluj este foarte gravă și că medicii refuză să mai intre singuri în operații extrem de complexe.