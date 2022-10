De ce au apus vremurile în care era mai rentabil să plătești rată decât chirie. „Cuvântul de ordine este prudența”

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 7,94% pe an, de la 7,92% pe an FOTO Pixabay

Cumpărarea unui apartament sau a unei locuințe era considerată de multe persoane mai rentabilă decât chiria. Odată cu scumpirea dobânzilor, atât a IRCC cât și a ROBOR, ratele pentru creditele imobiliare au devenit mai mari.

Puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută a românilor îi face să renunțe la gândul de a achiziționa un apartament. Guvernul ia în calcul, în plus, mărirea impozitului pe proprietăți.

Ads

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum îi afectează pe români aceste scumpiri.

„A trecut vremea când luai un credit de la banca și plăteai ratele fără să îți mai faci nicio altă grijă. În nouă realitate economică, ar trebui că la 4-5 ani să cauți noi oferte de refinanțare, să uiți de idea de a stă la aceeași banca și să exploatezi ofertele de dobânzi și condiții de creditare.

Altfel spus, să cauți tot timpul oferte mai bune de credit, pentru a nu stă la mâna bancherilor”, a declarat Adrian Negrescu.

Indicele IRCC, în funcție de care se calculează dobânzile pentru creditele imobiliare a crescut spectaculos, iar ratele s-ar putea dubla în unele cazuri.

„Creșterea IRCC era inevitabilă și trecerea de la ROBOR la IRCC a fost doar o soluție temporară. Un IRCC la 4 la sută înseamnă că dobânda totală plătită de clienți va trece de 6-7 la sută, iar din primăvara anului viitor nu este exclus să ajungă la 10%.

Ads

Dobânzile uriașe vor face ca ratele, în unele cazuri, să se dubleze. Vestea și mai proastă este că, dacă nu vom stăvili inflația, dobânzile vor continua să crească în 2023.

Pentru cei pentru care rata a devenit o povară, soluția o reprezintă o refinanțare a creditului, care să le ofere o rată mai mică, cu o dobândă fixă, și un credit extins pe o perioadă mai lungă de timp.

Pentru cei care nu îndeplinesc condițiile de refinanțare, soluția de avarie este, în cel mai rău caz, să își vândă casele, să plătească creditul rămas, și să își găsească un alt apartament, cu chirie”, a declarat specialistul.

Cresc impozitele

Recent, în spațiul public s-a vorbit și despre creșterea impozitului pe locuințe cu 50%.

„Creșterea impozitelor pe locuințe este ultima bomboană pe coliva economică care ne aşteaptă să o,, degustăm’’ în 2023. În goana disperată după bani, pentru a menține un aparat public uriaș, nereformat, politicienii se dovedesc dispuși de a cânta,, Veșnica pomenire” economiei românești.

Ads

Primarii au nevoie urgentă de bani în condițiile în care pentru mai mult de jumătate dintre primăriile din țară, bugetul de salarii depășește nivelul încasărilor din taxe și impozite locale.

Creșterea taxelor și impozitelor locale nu va face altceva decât să crească și mai mult inflația, pentru că toate costurilor vor fi trecute de firme în prețurile de vânzare ale bunurilor și serviciilor pe care le comercializează.

Pentru populație va reprezenta încă o lovitură financiare, după cele încasate din zona de inflație. Pentru cei care își doresc o casă mai mare, să își facă un viitor în această țară, să rămână aici nu să își ia copiii și să plece în străinătate, este încă un argument pentru a-și cumpăra bilete dus. Să nu uităm că de la 1 ianuarie, apartamentele ceva mai mari, de 3-4 camere (pentru familiile cu copii) vor avea un TVA majorat de la 5 la 19%”, a declarat Adrian Negrescu.

Piața imobiliară

Horia Ion, președintele Asociației Brokerilor Imobiliari, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com cum arată în prezent piața imobiliară din România.

Ads

„Piața imobiliară este corelată în mod direct cu economia reală și astfel, în acest moment, piață imobiliară se află într-o perioada de ușoară scădere atât din punctul de vedere al prețului imobilelor cât și al numărului de vânzări.

Este ceva mai grav decât în 2008 deoarece inflația în acea perioadă era de aproximativ 6% în scădere, iar prețul utilităților erau stabile. În prezent asistăm la o inflație de peste 15% pe fondul creșterii costului utilităților.

Dacă până anul trecut costul chiriei acoperea rată creditului bancar și rămâneai cu ceva bani în buzunar, începând cu anul 2022 costul ratei creditului ipotecar este mai mare decât suma de bani încasată pentru chirie ceea ce descurajează potențialii investitori imobiliari și face că cererea pentru imobile să fie în scădere”, a declarat Horia Ion, președintele Asociației Brokerilor Imobiliari.

Brokerul imobiliar este de părere că oamenii ar trebui să fie prudenți.

„Cuvântul de ordine în aceste vremuri tulburi este prudența. Pe acest fond de incertitudine începe să se simtă îngrijorarea tuturor participanților în piață imobiliară, atât a celor care vând, cât mai ales a celor care își doresc achiziționarea unei locuințe.

Ads

Este un moment delicat pentru cei care doresc să își cumpere o locuința.

Chiar dacă ne aflăm într-o piață a cumpărătorilor în care oferta de locuințe este mare iar prețul are tendințe de scădere, în special pe piață rezidențială a imobilelor mai vechi, creșterea dobânzilor pentru creditele ipotecare și impredictibilitatea acestora, face că acei cumpărători hotărâți să fie în ce în ce mai greu de găsit”, spune specialistul.

Piața imobiliară nu este foarte predictibilă în prezent.

„Domeniul imobiliar a fost întotdeauna unul profitabil și va fi atâta timp cât îndeplinește una dintre nevoile de baza ale omului, nevoia de a locui. Îmi vin acum în minte două citate celebre: „Cumpără pământ (teren) deoarece nu se mai face altul.”

„90% dintre milionari au devenit bogați din imobiliare.”

Aceste citate deși au peste 100 de ani, sunt la fel de actuale și în zilele noastre astfel încât rentabilitatea unui credit imobiliar depinde în mare măsură de capacitatea de rambursare a debitorului.

În condițiile actuale de piață se recomandă contractarea unui credit ipotecar cu un avânt cât mai mare, de peste 30% și o rată cât mai mică și accesibilă celui care contractează creditul având în vedere că nu se știe încă unde și când se va opri creșterea dobânzilor”, a adăugat Horia Ion.

Chirie vs. rată

Președintele Asociatiei Brokerilor Imobiliari este de părere că este mai rentabilă o chirie în contextul economic din România.

„Vezi cum cresc prețurile lună de lună? Facturile la utilități s-au mărit chiar și de 4 ori și încă nu a venit iarnă.

În acest context, este mult mai sigur să alegi o chirie până în momentul când piață se va stabiliza. Astfel vei rămâne flexibil și te poți adapta mult mai ușor eventualelor schimbări care pot veni de la locul de muncă sau chiar din impredictibilitatea factorilor socio-economici. Este posibil să asistăm la o creștere a șomajului în 2023 iar o chirie este preferabilă în aceste condiții”, spune specialistul.

Prețurile la chirii depind foarte mult în funcție de locație, suprafață și gradul de confort.

„De exemplu, o garsonieră o poți găsi la un preț de 200 Euro/luna la marginea orașului, 300 Euro/luna în centru sau chiar 500 Euro/luna în zona de nord.

Pentru apartamentele cu 2 camere prețurile pornesc de la 250 Euro/luna la periferie, 350 Euro/luna în centru sau 900 Euro/luna în zonele premium.

Pentru apartamentele cu 3 camere, se găsesc chirii începând de la 350 Euro/luna, 450 Euro/luna central și depășesc 1200 Euro/luna în zona de nord cu finisaje superioare.

În ceea ce privește casele de închiriat, prețurile variază destul de mult având în vedere diferențele arhitecturale ale acestora. Acestea se pot închiria cu prețuri începând de la 650 Euro/luna la periferie, aproximativ 2000 Euro/luna în centrul Bucureștiului, zona Unirii, dar pot aunge și la peste 5000 Euro/luna în zonele premium, gen Primăverii sau chiar peste 10.000 Euro/luna pentru cele cu utilizare pentru afaceri sau comercială”, explică brokerul imobiliar.

Horia Ion spune că prețurile chiriilor se vor stabiliza.

„Din fericire, creșterea nu a fost foarte mare în cazul chiriilor și datorită puterii de cumpărare în scădere a chiriașilor, fie ei persoane fizice sau juridice. Cererea determinată de începerea anului universitar s-a încheiat, astfel încât ne așteptăm că în următoarea perioada prețul chiriilor în București să se stabilizeze la nivelul din prezent”, spune președintele ABI.

Indicele IRCC

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 4,06% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%, conform datelor anunţate de Banca Naţională a României (BNR).

Conform OUG 19/2019, "pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României(...) Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor".

Banca Naţională a României a publicat, în data de 2 mai, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018.

Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a stagnat vineri la 7,93% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 8,10%, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 8,23% pe an, de la 8,22% în şedinţa anterioară.

Indicele ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 7,94% pe an, de la 7,92% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,11% pe an, de la 8,09% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,25% pe an, de la 8,22%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.