"Mă simt abuzat fotbalistic!" Cine e jucătorul din România aflat în aceasată situație

Echipa FCU Craiova a învins vineri, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 24-a din Superliga.

Această înfrângere i-a creat lui Alexandru Chipciu, jucătorul echipei Universităţii Cluj, un sentiment ciudat, exprimat la finalul partidei.

„5-0 si o mare umilinţă. Nu ştiu ce să zic! Eu mă simt abuzat fotbalistic. Aşa ceva nu am mai trăit. Poate la CFR Cluj odată. Cred că dacă azi aveam 20 de ani luam trei cartonaşe roşii, cu Bauza şi Bahassa, să dea pase cu călcâiul, să ne dea mingea printre picioare. În seara asta în loc să îmi visez soţia sau câini o să îi visez pe Bauza şi Bahassa. Am făcut două meciuri bune şi ne-am crezut foarte buni. Noi avem chestia asta să trecem de la o extremă la alta. Avem răni care ne dor, dar trebuie să facem ceva cu rănile astea, să scoatem monstrul din noi. Clar, mental nu am fost în regulă! A fost o seară catastrofală pentru noi. Trebuie însă să te ridici şi să lupţi”, a declarat Alexandru Chipciu.