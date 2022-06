China umple golurile lăsate de SUA în America de Sud. Unchiul Sam, detronat din propria ogradă

În mare măsură, ascensiunea Chinei la dominație economică și adâncirea influenței politice în America de Sud a fost o afacere discretă.

Chiar și Statele Unite – mai întâi preocupate de războaiele din Orientul Mijlociu și apoi întorcându-se spre interior, sub sloganul „America First” – păreau să nu observe în ultimele două decenii că principalul său competitor economic și rival geopolitic l-a detronat pe Unchiul Sam ca partener comercial de top și investitor preferat în mare parte din propria lui curte. Cel puțin până de curând.

Dar pentru Miriam Arce Pinta, sosirea Chinei în satul ei pitoresc de pescari de pe coasta Pacificului din Peru nu a fost deloc discretă și liniștită. A fost mai degrabă ca o bubuitură.

„Desele explozii din construcții ne zguduie casele, lasă crăpături în pereți și deranjează pe toată lumea”, spune Arce, rezidentă și artistă de o viață din Chancay, care a devenit fața opoziției locale față de proiectul de megaport local al Chinei.

Când va fi finalizată, instalația mamut va transforma portul pitoresc de pescuit și orașul stațiune, cu locul său cheie de odihnă pentru speciile de păsări migratoare, într-un cap de plajă plin de viață. Va deveni un centru pentru exportul materiilor prime prețioase și alimente din regiune înapoi în China și pentru importul de produse chinezești în America de Sud, potrivit Christian Science Monitor.

Cu siguranță, va schimba priveliștea de la casa de deal a doamnei Arce, care i-ar fi putut inspira pe Monet sau Matisse: case strâns unite de pe pante coboară în cascadă spre o plajă unde o armată de schifuri în nuanțe pastelate se bate pentru spațiu cu cărucioare de mâncare umbrite de umbrele. Două diguri vechi cu balustrade văruite transportă turiștii peste golful calm, în timp ce pescarii amatori aruncă undițele în valuri.

Debarcaderul de pescuit comercial adiacent este în mare parte liniștit, mulți dintre căpitanii de bărci locali au acceptat achiziții de la constructorii portului sau stimulente în numerar pentru a se muta în altă parte. Deja, construcția a făcut indisponibile pentru flotele de pescuit din Chancay porțiuni extinse de mare.

„De parcă exploziile de la toate orele nu ar fi suficiente, camioanele mari care transportă pământ pe noile drumuri și pe malul mării pe care le construiesc funcționează non-stop în schimburi de zi și de noapte”, spune Arce. „Este un zgomot constant, iar camioanele lasă un praf inevitabil în ceea ce înainte era aerul marin răcoritor”.

Ea și grupul de locuitori nemulțumiți, ecologisti și comercianți locali pe care i-a încurajat să se opună megaportului au devenit o mică pacoste pentru Cosco Shipping, compania de stat chineză din spatele proiectului.

Dar chiar și Arce recunoaște că perspectivele pentru oprirea operațiunii sunt slabe. Guvernul peruan este dornic să vadă megaportul finalizat, iar o astfel de infrastructură comercială este considerată crucială pentru Beijing.

„Portul Chancay este un prim exemplu al modului în care China încearcă să asigure, de la capăt la capăt, lanțurile de aprovizionare care susțin creșterea economică și aspirațiile sale de a-și îmbunătăți economia”, spune Margaret Myers, director al Programului Asia și America Latină la Dialogul Inter-American de la Washington.

Așa cum a făcut în Africa și Asia Centrală și de Sud-Est, China a fost dornică să umple un gol lăsat în America de Sud de superputerea emisferei în declin și distrasă din nord.

În câțiva ani, China a înlocuit SUA ca principal partener comercial pentru toată America de Sud, cu excepția Columbiei, Ecuadorului și Paraguayului – iar tendințele sugerează că aceste țări ar putea urma în curând. Un model similar apare în America Centrală și Caraibe, cu excepția Mexicului.

20 de țări s-au alăturat Inițiativei Centura și Drumul a Beijingului, subliniind provocarea tot mai mare a Chinei la adresa SUA ca sursă principală de investiții străine a Americii de Sud. Și în ultimele luni, un nou președinte după altul și-a preluat mandatul, angajându-se să acorde prioritate relațiilor economice și chiar politice cu China – uneori ca o respingere ascuțită a SUA.

În februarie, președintele argentinian Alberto Fernández a provocat nemulțumirea Washingtonului, când a fost unul dintre puținii lideri mondiali – împreună cu ecuadorianul Guillermo Lasso – care a călătorit la Beijing pentru Jocurile Olimpice.

Fernández a profitat de această ocazie pentru a înscrie Argentina în Inițiativa Centura și Drumul și pentru a consolida implicarea Chinei în industria energiei electrice din Argentina, inclusiv în centralele nucleare. Au fost încheiate acorduri care întăresc locul Argentinei ca exportator de produse alimentare, de la soia la carne de vită, către China.

Interesul Beijingului pentru "aurul alb" al viitorului

Beijingul se concentrează, de asemenea, pe rezervele Americii de Sud de pământuri rare și alte minerale necesare pentru industriile de înaltă tehnologie - inclusiv „aurul alb” al viitorului, litiu. China este din ce în ce mai activă în „Triunghiul Litiului” format din Argentina, Bolivia și, mai ales, Chile.

Toată această activitate economică a dus în mod inevitabil la legături politice și chiar de securitate mai strânse, China ademenind numărul tot mai mare de guverne conduse de stânga din America Latină, vorbind despre „relații sud-sud” reciproc avantajoase.

Un rezultat: o regiune care a fost odată una dintre cele mai prietenoase din lume cu Taiwanul s-a mutat spre Beijing. Mai multe țări au decis recent să recunoască Republica Populară Chineză, în locul Taiwanului, așa cum a făcut Nicaragua în decembrie.

Pentru unii experți în America Latină, nu este o coincidență faptul că administrația Biden a invitat democrațiile emisferei la Summit-ul Americilor de la Los Angeles, în perioada 6-10 iunie – doar a doua oară când SUA găzduiesc evenimentul de la summitul inaugural de la Miami, în 1994.

Dar dacă Washingtonul are vreun gând să folosească adunarea pentru a încetini ascensiunea Chinei în regiune, unii specialiști din America de Sud au un mesaj: Nu vă deranjați. E prea târziu.

„Multe țări – inclusiv Brazilia, Chile, Argentina și Uruguay – exportă acum mai mult în China decât în ​​SUA și Uniunea Europeană combinate, în timp ce relațiile economice s-au maturizat în multe cazuri dincolo de exporturile de resurse naturale către dezvoltarea infrastructurii și alte investiții”, spune Jorge Heine, fost ambasador chilian la Beijing, care acum este profesor de cercetare specializat în politica internațională a Sudului Global la Universitatea din Boston. „Acestea sunt țări care au nevoie de comerț. Au nevoie de infrastructură modernă. Ele nu văd SUA foarte active în aceste roluri, așa că nu sunt pe cale să-i împingă pe chinezi înapoi”.

În deșertul Atacama din Chile, unde vaste saline îmbrățișează baza Munților Anzi, table de un galben electric, acvamarin și iazuri de sare verde smarald anunță în mod strident prezența operațiunilor miniere de litiu din Chile.

Înconjurate de un vast peisaj lunar care la început pare lipsit de viață lacurile oferă o scenă uluitoare: ar putea fi un decor științifico-fantastic al unor ferme futuriste de pe o planetă îndepărtată producând vreo formă de hrană lichidă pentru oamenii de pe Pământ.

Cu toate acestea, în timp ce iazurile cu litiu din Chile ar putea fi într-adevăr despre viitoare surse de energie, originile lor sunt în epoci geologice îndepărtate. Nenumărate milenii de eroziune din Anzi au lăsat depozite vaste de litiu sub saline. Materia vâscoasă este pompată și răspândită prin iazuri pentru a se evapora în soarele intens din deșert. Aceasta concentrează sărurile care conțin potasiu pentru producerea îngrășămintelor – și litiu.

Lucrătorii în echipament de protecție îngrijesc iazurile și măsoară salinele pentru concentrația corectă de elemente. Când un muncitor lansează o barcă cu vâsle într-un lac de culoarea lămâii pentru a face măsurători de adâncime, scena amintește de cântecul Beatles „Lucy in the Sky With Diamonds”: singurele lucruri care lipsesc sunt mandarinele și cerul de marmeladă.

Muncitorii procesează sărurile și extrag litiul pentru export - mai ales în China și Coreea de Sud, unde este o componentă esențială a bateriilor care alimentează orice, de la telefoane mobile la mașini electrice. Chile este al doilea cel mai mare exportator de litiu din lume, după Australia, iar depozitele sale o fac o țintă principală de investiții pentru China.

În 2018, compania chineză Tianqi a cumpărat un pachet de 24% din corporația de minerit și îngrășăminte SQM din Santiago, al doilea cel mare producător de litiu din Chile, după compania americană Albemarle. În ianuarie, compania chineză de vehicule electrice BYD a câștigat un contract pentru producerea a 80.000 de tone de litiu pe o perioadă de 20 de ani, în ciuda obiecțiilor președintelui ales de atunci Gabriel Boric.

Socialistul Boric, care a preluat mandatul în aprilie, a cerut guvernului conservator să suspende acordarea de noi contracte de litiu şi alte contracte miniere pentru a permite să dezvolte noi politici de extracţie a resurselor. Boric dorește să promoveze mai multe utilizări interne ale bogăției minerale a țării – ceva ce au încercat guvernele trecute, fără succes.

Cu toate acestea, în ciuda îndemnelor de „China, renunțați la litiu!” de la vocile de stânga din Santiago și unele grupuri indigene din Atacama, rolul tot mai mare al Chinei în industria din Chile pare să tragă puține semnale de alarmă.

Pentru multe țări, descrierea comună a noului mare jucător al regiunii este aceea a unui gigant economic care își urmărește propriile interese, un partener mai pragmatic decât ideologic. Ei descriu China ca fiind mai puțin intervenționistă în afacerile naționale decât erau SUA atunci când dominau regiunea.

„Ideea pe care o auzim mai mult acum – că China prezintă mai multe riscuri pentru noi decât alte mari puteri – nu este convingătoare pentru mine”, spune Andrés Rebolledo, un diplomat comercial chilian care a ajutat la negocierea acordurilor de liber schimb atât cu SUA, cât și cu China.

Un studiu recent „China în lume”, publicat de Instituto Desafíos de la Democracia din Chile și de Laboratorul Doublethink din Taiwan, constată că China devine din ce în ce mai asertivă în afacerile regionale. Mai mult, raportul plasează Chile printre primele 15 țări din lume cele mai influențate de China – nu doar economic, ci și politic.

De asemenea, în cercurile academice și diplomatice se desfășoară o dezbatere despre amprenta din ce în ce mai adâncă a Beijingului. „Ceea ce văd sunt două grupuri care interpretează influența tot mai mare a Chinei din două perspective diferite și din ce în ce mai distincte: un grup care spune că singurul interes al Chinei sunt resursele noastre naturale și nu dezvoltarea noastră și care devine din ce în ce mai suspicios și neîncrezător față de China.; și un alt grup care răspunde influenței în creștere a Chinei cu un „Și ce?” și spune că dacă vrem economii cu valoare adăugată, aceasta este treaba noastră și nu responsabilitatea Chinei”, spune Dorotea López Giral, directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității din Chile.