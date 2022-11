Ce se întâmplă în China?

Sătui de politica “Zero Covid” chinezii s-au revoltat. Totul a început la Foxconn, producătorul telefoanelor Apple. Revoltele au cuprins marile orașe. Cel mai important dintre ele Shanghai.

E interesant cum decurge o revoltă anticomunistă. Primele revendicări sunt pentru o viață normală. Oamenii sunt sătui de propriile locuințe devenite odată cu pandemia pușcării. Comparativ cu lockdown-ul și restricțiile din China, ceea ce s-a petrecut în restul lumii poate fi trecut la capitolul glumă. Există imagini cu scări de bloc sudate de autorități. Nimeni nu intră, nimeni nu iese. Iar asta vreme de aproape trei ani.

Apar apoi primele strigături de substanță ca de exemplu “Jos președintele Xi!”. Nu după multă vreme își face loc sloganul care amenință sistemul: “Jos comunismul!”. Asta a fost formula în România acum 33 de ani. Doar că la noi sloganurile au trecut în realitate. Nu-i cazul Chinei unde tehno-comunismul este de nezdruncinat. În plus, chinezii revoluționari n-au niciun sprijin din partea lumii civilizate, așa cum se întâmplă cu Ucraina. Mă îndoiesc că președintele Xi - ales deunăzi pentru un al treilea mandat, trăiește vreo emoție. Controlul populației este total și după toate probabilitățile perpetuu. Fiecare cetățean se găsește în baza de date, are “scor de credit social”, este urmărit 24/24 și 7/7. Dictatura comunistă deține controlul întregii populații de 1,4 miliarde de oameni. Țara e înțesată de camere de luat vederi. Rețelele sociale și Internetul sunt strict controlate. Forțele de securitate sunt atotputernice și omniprezente - ca în oricare stat totalitar. Tehnologia occidentală a ajutat la întărirea unui stat care produce și călca pe cadavre. Soft-uri de recunoaștere facială, presă controlată la sânge, disidența eliminată prin forța brută. Sunt caracteristicile unui regim totalitar. Credeți ca în stradă o sa iasă un miliard de oameni ca să dea cu tiranii de pământ? Mai gândiți-vă. Câte “elemente răscultative” vorba neregretatului Ion Predescu au ieșit pe 21-22 decembrie 1989 în București?

Am văzut într-una din puținele știri despre eveniment prezentate la televiziunile românești cum o patrulă de poliție a capturat telefonul unei persoane și a cotrobăit prin el. A șters imaginile cu revolta. Nu uitați că asemenea ayatolahilor iranieni, comuniștii n-au mamă, n-au tată. Singurul lor scop este să păstreze cu orice preț - chiar dacă asta înseamnă sânge și numai sânge, puterea. Este motivul pentru care cred că revoltele din China și Iran nu vor reuși. În plus, în China oamenii nu vor neapărat libertate în sensul cel mai profund și înalt al cuvântului, ci revenirea la starea de dinaintea pandemiei. Când idealurile sunt doar libertatea de plimbare prin oraș, mâncarea și puțin entertainment șansele unei victorii a libertății sunt minime.

Răstimp, sinistrul Klaus Schwab și deranjatul mintal Justin Trudeau taman ce au lăudat sistemul chinez.

Elitele de stânga din SUA și Europa tânjesc după sistemul tiranic chinezesc. Ele vor distrugerea societății actuale și refacerea ei pe baze asemănătoare tiraniei chineze comuniste: control total cu ajutorul tehnologiei. Nu știu copiii noștri ce vremuri vor trăi, dar cu siguranță nepoții noștri vor avea informații vagi, obținute eventual clandestin despre libertate.

E deconcertant să observi că în presa noastră nu apar mai deloc informații despre situația din China. Despre Brazilia care stă pe un butoi cu pulbere ce să mai zic. Vorbim despre două țări mari, cu populații enorme, atinse grav de neliniștite socială.

În China nu va fi nicio revoluție care să dea cu sistemul de pământ. Vreme de 73 de ani, cetățenii ei au fost transformați în sclavi. La început cu bâta, pistolul și foametea, astăzi cu tehnologia. Iar dacă situația va degenera Partidul Comunist va scoate tancurile. Ce va urma se știe, iar numărul real de victime, ca și în iunie ‘89, nu va fi niciodată cunoscut.

Cert este ca odată cu pandemia Covid omenirea a trecut la altă fază. Elitele politice ale lumii noastre vor control total. Lockdown-ul le-a arătat că se poate. Rămâne însă o necunoscută: cât de mare e răbdarea supușilor, dar mai ales dacă se mai poate răspunde cumva unei amenințări la adresa civilizației actuale. Să ne amintim de revolta fermierilor olandezi sau a camionagiilor canadieni. În țări odinioară simboluri ale democrației guvernele n-au ezitat să recurgă la metode brutale pentru stingerea unor mișcări sociale perfect îndreptățite. Asta ar trebui să ne pună serios pe gânduri.

Blog autor: mirceaprodan.com

Despre Mircea Prodan

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalitati publice; autor. Din 2009 administreaza site-ul de comentarii mirceaprodan.com .

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.