Un site de știri chinez s-a dat de gol din greșeală: a divulgat propriile instrucțiuni de cenzură pentru știrile despre Rusia

Un site de știri chinez a divulgat accidental propriile instrucțiuni de cenzură privind acoperirea conflictului Rusia-Ucraina. Postarea a fost făcută pe rețeaua de socializare Weibo.

Este vorba despre Horizon News, parte a Beijing News, deținut de Partidul Comunist Chinez. Publicația a postat marți, 22 februarie, instrucțiuni despre cum trebuie să acopere jurnaliștii escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, pe pagina sa Weibo, scrie Business Insider, care citează The Washington Post.

Astfel, conform postării, orice conținut care descrie Rusia în mod nefavorabil nu va fi publicat. Același lucru este valabil și pentru orice încadrare pro-occidentală, arată sursa citată.

Mai târziu, postarea Weibo a fost ștearsă.

”Mai simplu spus, China trebuie să ajute Rusia cu sprijin emoțional și moral, în timp ce se abține de la a deranja Statele Unite și Uniunea Europeană”, a scris Ming Jinwei, redactor senior la Agenția de știri Xinhua, într-un blog WeChat citat de Bara. Xinhua este agenția oficială de presă a guvernului chinez.

”În viitor, China va avea nevoie și de înțelegerea și sprijinul Rusiei atunci când se va lupta cu America pentru a rezolva problema Taiwanului odată pentru totdeauna”, a adăugat ulterior editorul.

