Chef Sorin Bontea aniversează 28 de ani de căsătorie: cum și-a cucerit soția

Chef Sorin Bontea este extrem de discret atunci când vine vorba de viața personală.

A publicat recent o poză cu soția lui, însă aceasta se vede doar din spate. Cu ocazia împlinirii a 28 de ani de căsătorie a ales însă să prezinte lumii o poză de la nunta din 11 noiembrie 1994 și să scrie câteva rânduri pentru soția lui.

"Azi se împlinesc 28 de ani de la căsătorie, ani în care am fost unul lângă altul la bine și la greu, la bucurie și tristețe, la tot ce viața ne-a adus în cale.

Niciunul dintre noi nu știe cand au trecut, dar cel mai important este că am fost împreună", a scris Sorin Bontea pe Instagram.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!", a declarat Sorin Bontea pentru revista VIVA!

Cuplul are doi copii, pe Iulian (24 de ani) și Miruna (20 de ani). Iulian este pasionat de cursele auto și anul trecut a câștigat un titlu național în campionatul de anduranță.

Sorin Bontea și soția lui

Chef Sorin Bontea și fata lui, Miruna