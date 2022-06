Chec pufos cu cacao, rețeta Jamilei care a strâns peste 10 milioane de vizualizări pe Youtube: „Îl făceau bunicile noastre” VIDEO

Jamila (Geanina Staicu Avram), cel mai urmărit vlogger culinar din România, cu peste 1,6 milioane fani pe Youtube și peste 1,1 milioane de urmăritori pe Facebook, a postat în cei 10 ani de activitate pe Youtube mii de rețete, strângând peste 485 de milioane de vizualizări.

Rețeta Jamilei care s-a bucurat de cel mai mare succes este, însă, rețeta pentru chec pufos cu cacao. Înregistrarea cu modul de preparare a desertului a fost urcată pe canalul de Youtube al JamilaCuisine în 20 mai 2013, iar de atunci a strâns peste 10,3 milioane de vizualizări.

„Am făcut acest chec pufos cu cacao de atâta ori și pentru atât de multe ocazii, încât cred că-l pot face cu ochii închiși. Chec-ul este unul din deserturile clasice românești. Îl făceau bunicile noastre, mamele noastre și acum este rândul nostru să ducem rețeta mai departe”, scrie Jamila în descrierea filmării de pe Youtube.

„Am muncit mult și am evoluat enorm”

„Am început această aventură minunată în 2012 și am fost pionierii rețetelor video din România. Ne-am incapatat să producem conținut video într-o perioada în care nimeni nu mai făcea rețete în această varianta. Am muncit mult și am evoluat enorm. însă am făcut totul cu dragoste și dedicare.

Rețetele noastre sunt testate și dezvoltate pentru a fi gustoase, aromate și aspectuoase și pentru a ieși perfect oricui. Pe acest canal gășiți tot felul de bunătăți, atât românești cât și internaționale preparate și filmate la cele mai înalte standarde. Va invităm să le vizionați si să va alegeți rețetele preferate! Poftă bună!”, scrie Jamila în descrierea canalului său de Youtube.