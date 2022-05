Președintele Consiliului European, nevoit să se adăpostească din calea rachetelor în timp ce se afla în Ucraina

Aflat într-o vizită surpriză la Odesa, mare oraş din sudul Ucrainei, preşedintele Consiliului European Charles Michel a fost forţat să se pună la adăpost din cauza unor tiruri cu rachetă, informează un responsabil al UE, relatează AFP.

Potrivit acestei surse, în timpul unei întâlniri între Charles Michel şi premierul ucrainean Denis Şmigal, "participanţii au trebuit să întrerupă reuniunea pentru a se pune la adăpost pentru că regiunea Odesa a fost lovită din nou de rachete".

La rândul său, Charles Michel a scris pe Twitter că a venit la Odesa pentru a celebra Ziua Europei.

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

