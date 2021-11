Dinamo Kiev a jucat împotriva Barcelonei în etapa a patra a Ligii Campionilor. A fost 1-0 pentru catalani după al patrulea meci la rând în care Dinamo Kiev nu reușește să dea gol.

Mircea Lucescu a fost chestionat de jurnaliști despre această secetă de goluri.

"Din păcate, momentele periculoase pe care am reușit să ni le creăm nu am putut să le fructificăm. Am nimerit într-o grupă foarte puternică, sunt trei echipe mai valoroase ca a noastră. Nu uitați că Dinamo Kiev n-a fost prezentă cinci ani în grupele Ligii Campionilor. Iar în sezonul acesta și cel precedent au fost adversari foarte buni".

Referitor la meciul cu Barcelona, Lucescu e de părere că echipa sa merita un egal. "Azi ne-am apărat bine și am fost mai îndrăzneți când am avut mingea. Cred că în primul meci cu Barcelona ne-a lipsit curajul".

Barcelona a primit un penalty de la arbitrul Hațegan în repriza a doua, însă VAR-ul a anulat reușita. Chiar și-așa, Lucescu a declarat că nu este un admirator al acestui sistem. "Greșelile sunt parte a acestui joc, indiferent că sunt făcute de jucători sau de arbitri. Cred că fotbalul ar fi mai bun fără VAR".

După patru etape, Dinamo Kiev are un singur punct. Bayern e lider, cu 12 puncte, Barcelona are 6 puncte, Benfica 4.

Urmează Dinamo Kiev - Bayern Munchen și Barcelona - Benfica.